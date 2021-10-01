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Ровно 25 лет назад Арсен Венгер возглавил Арсенал

Англия
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Знаменательная дата

Ровно 25 лет назад Арсен Венгер возглавил Арсенал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фейсбук "Арсенала" поздравил болельщиков с годовщиной прихода Арсена Венгера на пост главного тренера команды – 1 октября 1996 года. Француз – самый успешный менеджер в истории "гуннеров".

Когда Арсен пришел в "Арсенал", о нём никто не знал – он тренировал в Японии. До эпохи общедоступного интернета это означало, что ты никто, для рядового болельщика.

Тем не менее, отметим, что уже второй сезон при Арсене "Арсенал" закончил "дублем", выиграв Кубок и Чемпионат Англии. Венгер стал первым иностранным тренером, которому удалось выиграть Премьер-лигу.

Напомним, что в сезоне 2003/2004 "Арсенал" Венгера установил "вечный" рекорд, пройдя весь чемпионат без единого поражения. Арсен ушел из клуба в 2018 году, после 22 лет работы с "канонирами".

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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