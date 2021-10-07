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Переход Роналду увеличил стоимость акций МЮ на € 650 млн

Англия
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(2 голосов)

Доход англичан увеличился

Переход Роналду увеличил стоимость акций МЮ на € 650 млн

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После перехода форварда Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" стоимость акций английского клуба увеличилась на € 650 млн, сообщает The Sun.

Переход 36-летнего форварда Роналду из туринского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. В сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд".

Лионель Месси тем временем располагается в рейтинге сразу позади Роналду с € 93,8 млн, а его новые одноклубники по французскому "Пари Сен-Жермен" Неймар (€ 81 млн) и Килиан Мбаппе (€ 36,7 млн) замыкают четвёрку лучших.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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A.l.e.x. (Київ)
07.10.2021 в 16:00
МЮ посилився з приходом Роналду
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