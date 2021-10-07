Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход Роналду увеличил стоимость акций МЮ на € 650 млн
Доход англичан увеличился
Getty Images / Global Images Ukraine
После перехода форварда Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" стоимость акций английского клуба увеличилась на € 650 млн, сообщает The Sun.
Переход 36-летнего форварда Роналду из туринского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. В сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд".
Лионель Месси тем временем располагается в рейтинге сразу позади Роналду с € 93,8 млн, а его новые одноклубники по французскому "Пари Сен-Жермен" Неймар (€ 81 млн) и Килиан Мбаппе (€ 36,7 млн) замыкают четвёрку лучших.
Популярное сейчас
- Металлист в гостях на Полтавщине, два матча в Хмельницкой области. Первая лига в четверг
- Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?
- Италия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча
- Клопп: Люди будут 50-60 лет вспоминать гол Салаха в ворота Манчестер Сити
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО