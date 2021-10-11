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Месси о Мартинесе: У нас один из лучших вратарей мира
Огромный рывок совершил Эмилиано в 29 лет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лионель Месси после матча в составе сборной Аргентины против Уругвая в комментарии TyC Sports высказался о голкипере сборной Эмилиано Мратинесе. "Он продолжает производить впечатление", – заявил нападающий ПСЖ.
"Мартинес – ключевой наш игрок. Он уже зарекомендовал себя еще на Кубке Америки и продолжает производить впечатление.
У нас один из лучших вратарей мира, без сомнений, и мы пользуемся этим преимуществом", – сказал Месси.
В этом сезоне Мартинес провел 6 матчей за "Астон Виллу", 3 из которых отстоял "насухо". Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 35 миллионов евро.
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