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Месси о Мартинесе: У нас один из лучших вратарей мира

Англия
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Огромный рывок совершил Эмилиано в 29 лет

Месси о Мартинесе: У нас один из лучших вратарей мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Лионель Месси после матча в составе сборной Аргентины против Уругвая в комментарии TyC Sports высказался о голкипере сборной Эмилиано Мратинесе. "Он продолжает производить впечатление", – заявил нападающий ПСЖ.

"Мартинес – ключевой наш игрок. Он уже зарекомендовал себя еще на Кубке Америки и продолжает производить впечатление.

У нас один из лучших вратарей мира, без сомнений, и мы пользуемся этим преимуществом", – сказал Месси.

В этом сезоне Мартинес провел 6 матчей за "Астон Виллу", 3 из которых отстоял "насухо". Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 35 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Астон Вилла (Бирмингем) Национальная сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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Источник:
lanacion.com.ar

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