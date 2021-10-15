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Сульшер: Сложно не включать Роналду в состав

Англия
(1 голосов)

Без португальца никак?

Сульшер: Сложно не включать Роналду в состав

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции высказался о месте Криштиану Роналду в составе. "Чем чаще Криштиану играет, тем лучше", – заявил норвежский специалист.

"Я тренер, я работаю с игроками, я руковожу командой, но, конечно, здорово, когда Роналду на поле, потому что он всегда приносит пользу. Чем чаще Криштиану играет, тем лучше.

Это выдающийся игрок, он на невероятном уровне завершает атаки. Роналду – бомбардир и прекрасный профессионал. Сложно не включать его в состав.

Можно сыграть шесть матчей за шесть дней, каждый раз выпуская один и тот же состав. Было бы отлично. Но существует ротация. Нам нужно, чтобы к апрелю и маю игроки были в огне. В прошлом сезоне в мае мы были слишком уставшими", – сказал Сульшер.

В этом сезоне Криштиану провел за "Манчестер Юнайтед" 6 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего португальца в 45 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
france24.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
15.10.2021 в 23:32
Глупый Оле, не выпустил Роналду и Погба с Эвертоном-получай ничью. А ведь ему быть свежим на матче с Люксембургом совсем не обязательно было. Нужно быть немного более дальновидным.
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