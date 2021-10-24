Реализация на уровне. Брайтон - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура АПЛ, в котором встречались представители верхней части турнирной таблицы "Брайтон" и "Манчестер Сити". Для “чаек” это была настоящая проверка на прочность, которую они начали проваливать с самого старта. Уже на 31 минуте гости трижды воспользовались ошибками подопечных Поттера, и с таким преимуществом доводили поединок до конца. Под занавес встречи "Брайтон" отыграл один гол с пенальти, однако этого явно не хватило бы для хотя бы ничейного результата, поэтому "чайки" опустили руки. Благодаря еще одной ошибке хозяев точку поставил Марез перед самым финальным свистком.

"Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4 (0:3)

Голы: Макаллистер 80 (пен.) - Гюндоган 13, Фоден 28, 31, Марез 90+5