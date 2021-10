КЛ. Гол пяткой Ориги вывел Ливерпуль в четвертьфинал, победы Тоттенхэма, Брентфорда и Лестера

Кубок лиги, четвертый раунд

Мы ожидали увидеть серьезную ротации от Юргена Клоппа, Нуну Эшпириту Санту и Брендана Роджерса, и если тренеры”Ливерпуля” и “Лестера” были последовательны в своем отношении к Кубку лиги, то тренер “Тоттенхэма” полностью проигнорировал здоровых Алли и Уинкса, и выпустил с первых минут Кейна, Хейбьерга, Ромеро, Эмерсона, достаточно времени получили Ндомбеле, Сон и особенно Моура, заменивший травмированного Хиля в первом тайме.

Именно Моура забил единственный гол в поединке с “Бернли”. Матч производил удручающее впечатление, фактически в нем не было никаких событий, за исключением пары моментов Кейна. Моура же свой гол забил, замкнув головой королевский кросс от Эмерсона Рояла.

Нельзя сказать, что очень зрелищную игру показал “Ливерпуль”. Но если посмотреть на стартовый состав, сразу все становится понятно. За исключением Кертиса Джонса и Матипа, играли резервисты, получающие мало игрового времени и два игрока молодежной команды. “Престон” смотрелся солиднее в первом тайме, у гостей мало что получалось в атаке. Но после перерыва “Ливерпуль” нашел свои моменты и реализовал их. В первом голе хорошую передачу из глубины выполнил 18-летний Мортон, Неко Уильямс покрутился на фланге и выполнил прострел в штрафную, где расторопнее всех был Минамино.

Второй гол – шедевр в миниатюре. Подача-удар Цимикаса попала в перекладину ворот “Престона”, Уильямс поборолся за мяч, он отлетел к Ориги и бельгиец в одно касание ударом скорпиона отправил мяч в сетку.

“Лестеру” понадобилось серия пенальти, чтобы справиться с “Брайтоном”. Дважды “Брайтон” грубо ошибался у своих ворот, чем с радостью пользовались Барнс и Лукман, но сначала Уэбстер после стандарта, а затем Мвепу в результате выверенной атаки сравнивали счет.

Всего в четвертьфинале Кубка лиги сыграют пять лондонских команд. Будет среди них и “Брентфорд”, переигравший “Сток Сити”. Очень полезный матч провел форвард “пчел” Айвен Тоуни. Сначала он скинул мяч под удар Каносу, а затем и сам забил, поразив ворота “Стока” хлестким ударом в угол. “Гончары” смогли ответить только одним мячом во втором тайме – 2:1.

