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В Челси интересуются сразу несколькими топовыми защитниками
В списке фуллбеки "Ювентуса", "Севильи" и "Вильярреала"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Челси" интересуется рядом ведущих защитников на случай, если Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен покинут клуб. "Синие" продолжают следить за Кунде из "Севильи", которого пытались подписать летом, сообщает Eurosport.
Также лондонцы заинтересованы в приобретении игрока "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. В клубе понимают, что это дорогой трансфер.
В "Челси" также обсуждают кандидатуру Пау Торреса, представляющего "Вильярреал" и сборную Испании.
Напомним, что у Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера следующим летом истекают контракты.
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