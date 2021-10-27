В Челси интересуются сразу несколькими топовыми защитниками

"Челси" интересуется рядом ведущих защитников на случай, если Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен покинут клуб. "Синие" продолжают следить за Кунде из "Севильи", которого пытались подписать летом, сообщает Eurosport.

Также лондонцы заинтересованы в приобретении игрока "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. В клубе понимают, что это дорогой трансфер.

В "Челси" также обсуждают кандидатуру Пау Торреса, представляющего "Вильярреал" и сборную Испании.

Напомним, что у Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера следующим летом истекают контракты.