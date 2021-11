АПЛ. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2. Огромная пропасть между командами

Это не 0:5, как в поединке с “Ливерпулем”. Но манера игры “Манчестер Юнайтед”, его пассивность с первых минут, полный отказ от игры первым номером, и желание просто отбиться – на своем поле в игре против одного из самых принципиальных соперников, делают это поражение “Манчестер Юнайтед” не менее унизительным. При определенных раскладах “Юнайтед” может закончить этот тур на десятом месте. Последние шесть матчей в АПЛ – одна победа, одна ничья, четыре поражения.

И снова Сульшер начинал матч с тремя центральными защитниками. В такой схеме играют коллективы Антонио Конте, “Аталанта”, “Челси”. Но если у них игра с тремя защитниками – это история про заполнение игрового пространства, усиление взаимодействия, насыщение атаки, качественную подстраховку, то Сульшеру просто нужен еще один человек у своих ворот. Речь идет не о качестве, а о банальном количестве.

И что же? Уже на седьмой минуте “Манчестер Юнайтед” пропускает. Хозяева вжимались в свою штрафную, никто не мешал игрокам “Сити” выполнять кроссы. Дважды за минуту ошибся Байи. Сначала он упустил Гюндогана после навеса Уокера, но немец не попал по воротам, атака “Сити” продолжилась, во второй раз подачу выполнял Канселу, и Байи срезал мяч в свои ворота. Возможно, его обескуражило то, что фулбек “Сити” выполнял подачу правой ногой. Никто не мешал Байи качественнее сыграть в этом эпизоде.

14 - Manchester United are now without a clean sheet in their last 14 home games in all competitions - they've only had one longer run in their entire history without a home clean sheet, a 21-game run between April 1958 and March 1959. Porous. pic.twitter.com/dDsvnX6WJd