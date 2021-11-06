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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2. Огромная пропасть между командами

Англия
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Капитуляция Юнайтед на Олд Траффорд

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2. Огромная пропасть между командами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Это не 0:5, как в поединке с “Ливерпулем”. Но манера игры “Манчестер Юнайтед”, его пассивность с первых минут, полный отказ от игры первым номером, и желание просто отбиться – на своем поле в игре против одного из самых принципиальных соперников, делают это поражение “Манчестер Юнайтед” не менее унизительным. При определенных раскладах “Юнайтед” может закончить этот тур на десятом месте. Последние шесть матчей в АПЛ – одна победа, одна ничья, четыре поражения.

И снова Сульшер начинал матч с тремя центральными защитниками. В такой схеме играют коллективы Антонио Конте, “Аталанта”, “Челси”. Но если у них игра с тремя защитниками – это история про заполнение игрового пространства, усиление взаимодействия, насыщение атаки, качественную подстраховку, то Сульшеру просто нужен еще один человек у своих ворот. Речь идет не о качестве, а о банальном количестве.

И что же? Уже на седьмой минуте “Манчестер Юнайтед” пропускает. Хозяева вжимались в свою штрафную, никто не мешал игрокам “Сити” выполнять кроссы. Дважды за минуту ошибся Байи. Сначала он упустил Гюндогана после навеса Уокера, но немец не попал по воротам, атака “Сити” продолжилась, во второй раз подачу выполнял Канселу, и Байи срезал мяч в свои ворота. Возможно, его обескуражило то, что фулбек “Сити” выполнял подачу правой ногой. Никто не мешал Байи качественнее сыграть в этом эпизоде.

“Манчестер Юнайтед” ответил только одним полумоментом – Роналду пробил в одно касание после паса Шоу, но Эдерсон был на месте. Ни о какой атакующей игре от хозяев не было и речи. “Юнайтед” продолжал вжиматься в свою штрафную, хозяева быстро теряли мяч, проигравали единоборства, дуэли, забеги – в общем, уступали по всем показателям на всех участках поля. В первом тайме Жезус (5) и Фоден (4) сделали больше касаний в штрафной соперника, чем весь “Юнайтед” у противоположных ворот. Канселу выполнил всего на один пас меньше в последнюю треть (20), чем вся команда Сульшера в целом.

Счет оставался 0:1 только благодаря Давиду Де Хеа. Он спас после удара Жезуса в упор, после выстрела Канселу с 20 метров, после коварного удара Де Брюйне и после еще одного выстрела Канселу.

Но и Де Хеа в итоге сдался. Перед перерывом Канселу вновь без сопротивления отправил мяч в штрафную на дальнюю штангу, Шоу проспал подключение Бернарду Силвы и Де Хеа позволил влететь мячу в ворота. Максимально показательный гол – “Юнайтед” просто выключился из эпизода, “Сити” доиграл до конца. Так было весь первый тайм.

0:2, в перерыве в студии Sky Sports легенда “Юнайтед” Рой Кин говорит, что “у него уже нет сил”. Фанаты МЮ освистывают свою команду.

Сульшер провел замену после перерыва, заменив Байи на Санчо, но для “Манчестер Сити” этот матч уже превратился в тренировку с повышенной ответственностью. Команда Гвардиолы иногда просто контролировала матч, иногда находила пространство для ударов, но третий мяч забить не удалось. Но этого и не требовалось. Разве мог “Юнайтед” чем-то ответить? Вопрос риторический.

Пеп был настолько доволен игрой своей команды, что не провел ни одну замену. Болельщики “Юнайтед” только один раз во время игры могли чему-то порадоваться, когда на поле появился несчастный Донни ван де Бек.

Это была очень, очень, очень плохая игра от “Юнайтед”. Антонио Конте уже недоступен, но говорить об этом нет смысла. Сульшера, наверное, ничего не сдвинет с его должности.

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2. Огромная пропасть между командами - изображение 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити” 0:2

Голы: Байи 7 (авт.), Бернарду Силва 45+1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Байи (Санчо 46), Магуайр, Линделеф, Шоу (Теллес 73) – Фернандеш, Мактомини, Фред (ван де Бек 80) – Гринвуд (Рэшфорд 66), Роналду

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Уокер – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Фоден, Де Брюйне, Жезус

Предупреждения: Роналду 90 – Канселу 48, Бернарду Силва 58

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В статье: Премьер-лига Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Комментарии (20)
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Фанат АПЛ
06.11.2021 в 17:31
Ожидаемо! Нет у МЮ духа победителей сейчас...А жаль,такая команда,а выскочкам горожанам сливает!
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
06.11.2021 в 17:34
Какая команда?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.11.2021 в 17:28
Не зря Канселу вместо Зинченка выпустили. Этот хоть голевые отдаёт.
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0
0
Ol-g (Одесса)
06.11.2021 в 17:15
Жаль, что Зинченко не играл.
Ответить
0
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 17:10
А Саша Зубастик где?
Ответить
+1
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 17:24
В пи...де свинособака...
Ответить
+1
-2
Черноморчик (Одесса )
06.11.2021 в 16:59
А прикиньте если Сульшера сменит Роналдо.
Ответить
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.11.2021 в 17:00
Ты о ком?
Ответить
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.11.2021 в 16:58
Ой, а где победитель рекордов. Наше фсе? Храм штрафной площади?
Ответить
+1
-4
Algrab (Костопiль)
06.11.2021 в 17:28
А як там статистика Мессі в колгоспному чемпі?...
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
06.11.2021 в 17:31
Тебя и это беспокоит? Нет счастья в личной жизни, видимо.
0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.11.2021 в 16:50
Весь матч боролся с желанием прекратить просмотр поединка... по причине тотальной импотенции МЮ, а отсюда - полной ясности дальнейшего развития событий, предрешенности исхода. Самая же плохая новость для клуба, на мой взгляд, они собственноручно "поженили" Конте с ТТХ. Назначать вместо Оле по сути некого...
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+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.11.2021 в 17:02
Нет, ну я понимаю, если бы ты сидел на стадионе или заплатил за трансляцию. А так, зачем себя ....ть предсказуемым результатом?
Ответить
0
-3
kalan-86 (Анкара)
06.11.2021 в 17:04
Да, вариантов осталось совсем немного. Даже Шева уже возглавил Дженоа. Юнайтед видимо импотентен не только на футбольном поле но и в кабинетах.
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+1
0
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Loader (Днепр)
06.11.2021 в 17:09
Есть простой рецепт выздоровления: Погба и КР нах. Все получится и есть шанс увидеть прежний МЮ.
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0
-3
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 17:23
Вот дебил старый ! Что ты несешь пердун !
+1
-1
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Loader (Днепр)
06.11.2021 в 17:33
Ой, Уквашин проявился... Ты всегда заметен своим пометом.
0
0
krakow (Херсон)
06.11.2021 в 16:49
Пропасть,между наставниками, а не командами.
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+1
0
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Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 16:46
Ноэль и Лиам довольны!
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
06.11.2021 в 16:31
МЮ откровенно разочаровал, даже на гол не сподобился, не знаю чего ждёт руководство дьяволов и так же понятно что Сульшер уже ни чего не сможет показать.
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