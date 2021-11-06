АПЛ. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2. Огромная пропасть между командами

Это не 0:5, как в поединке с “Ливерпулем”. Но манера игры “Манчестер Юнайтед”, его пассивность с первых минут, полный отказ от игры первым номером, и желание просто отбиться – на своем поле в игре против одного из самых принципиальных соперников, делают это поражение “Манчестер Юнайтед” не менее унизительным. При определенных раскладах “Юнайтед” может закончить этот тур на десятом месте. Последние шесть матчей в АПЛ – одна победа, одна ничья, четыре поражения.

И снова Сульшер начинал матч с тремя центральными защитниками. В такой схеме играют коллективы Антонио Конте, “Аталанта”, “Челси”. Но если у них игра с тремя защитниками – это история про заполнение игрового пространства, усиление взаимодействия, насыщение атаки, качественную подстраховку, то Сульшеру просто нужен еще один человек у своих ворот. Речь идет не о качестве, а о банальном количестве.

И что же? Уже на седьмой минуте “Манчестер Юнайтед” пропускает. Хозяева вжимались в свою штрафную, никто не мешал игрокам “Сити” выполнять кроссы. Дважды за минуту ошибся Байи. Сначала он упустил Гюндогана после навеса Уокера, но немец не попал по воротам, атака “Сити” продолжилась, во второй раз подачу выполнял Канселу, и Байи срезал мяч в свои ворота. Возможно, его обескуражило то, что фулбек “Сити” выполнял подачу правой ногой. Никто не мешал Байи качественнее сыграть в этом эпизоде.

14 - Manchester United are now without a clean sheet in their last 14 home games in all competitions - they've only had one longer run in their entire history without a home clean sheet, a 21-game run between April 1958 and March 1959. Porous. pic.twitter.com/dDsvnX6WJd — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2021

“Манчестер Юнайтед” ответил только одним полумоментом – Роналду пробил в одно касание после паса Шоу, но Эдерсон был на месте. Ни о какой атакующей игре от хозяев не было и речи. “Юнайтед” продолжал вжиматься в свою штрафную, хозяева быстро теряли мяч, проигравали единоборства, дуэли, забеги – в общем, уступали по всем показателям на всех участках поля. В первом тайме Жезус (5) и Фоден (4) сделали больше касаний в штрафной соперника, чем весь “Юнайтед” у противоположных ворот. Канселу выполнил всего на один пас меньше в последнюю треть (20), чем вся команда Сульшера в целом.

Счет оставался 0:1 только благодаря Давиду Де Хеа. Он спас после удара Жезуса в упор, после выстрела Канселу с 20 метров, после коварного удара Де Брюйне и после еще одного выстрела Канселу.

De Gea thank you! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 6, 2021

Но и Де Хеа в итоге сдался. Перед перерывом Канселу вновь без сопротивления отправил мяч в штрафную на дальнюю штангу, Шоу проспал подключение Бернарду Силвы и Де Хеа позволил влететь мячу в ворота. Максимально показательный гол – “Юнайтед” просто выключился из эпизода, “Сити” доиграл до конца. Так было весь первый тайм.

0:2, в перерыве в студии Sky Sports легенда “Юнайтед” Рой Кин говорит, что “у него уже нет сил”. Фанаты МЮ освистывают свою команду.

Manchester United fans boos at half time as Manchester City dominate! ???? pic.twitter.com/jpF7zhJHAN — Football Daily (@footballdaily) November 6, 2021

Сульшер провел замену после перерыва, заменив Байи на Санчо, но для “Манчестер Сити” этот матч уже превратился в тренировку с повышенной ответственностью. Команда Гвардиолы иногда просто контролировала матч, иногда находила пространство для ударов, но третий мяч забить не удалось. Но этого и не требовалось. Разве мог “Юнайтед” чем-то ответить? Вопрос риторический.

Пеп был настолько доволен игрой своей команды, что не провел ни одну замену. Болельщики “Юнайтед” только один раз во время игры могли чему-то порадоваться, когда на поле появился несчастный Донни ван де Бек.

Это была очень, очень, очень плохая игра от “Юнайтед”. Антонио Конте уже недоступен, но говорить об этом нет смысла. Сульшера, наверное, ничего не сдвинет с его должности.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити” 0:2

Голы: Байи 7 (авт.), Бернарду Силва 45+1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Байи (Санчо 46), Магуайр, Линделеф, Шоу (Теллес 73) – Фернандеш, Мактомини, Фред (ван де Бек 80) – Гринвуд (Рэшфорд 66), Роналду

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Уокер – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Фоден, Де Брюйне, Жезус

Предупреждения: Роналду 90 – Канселу 48, Бернарду Силва 58