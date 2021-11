Официально: МЮ уволил Сульшера

"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

“Манкунианцы” поблагодарили норвежца за сотрудничество и заявили, что хотя и последние несколько недель были неутешительными, однако они не должны омрачать весь пройденный путь Сульшера на Олд Траффорд.

