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Официально: МЮ уволил Сульшера

Англия
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(5 голосов)

Клуб подтвердил расставание

Официально: МЮ уволил Сульшера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

“Манкунианцы” поблагодарили норвежца за сотрудничество и заявили, что хотя и последние несколько недель были неутешительными, однако они не должны омрачать весь пройденный путь Сульшера на Олд Траффорд.

В ближайших играх "красными дьяволами" будет руководить Майкл Каррик. Однако клуб планирует назначить временного тренера до конца сезона.

Отметим, что сначала специалист три месяца работал в должности и. о. главного тренера команды, а в марте 2019-го был назначен полноценным наставником "Манчестер Юнайтед".

Вместе со своими подопечными Сульшер дошел до финала Лиги Европы, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали АПЛ. В общей сложности он провел во главе команды 168 матчей.

The Times сообщает, что клуб выплатит специалисту 7,5 млн. фунтов в качестве компенсации. В контракте было прописано, что в случае увольнения сумма неустойки будет равна годовой зарплате, а не полностью сумме до конца соглашения, которое заканчивалось в 2024 году.

Напомним, что норвежец также выступал за "Манчестер Юнайтед" в качестве игрока. Он провел в команде 11 сезонов, одержав 14 трофеев. В должности наставника клуба Сульшер так и не выиграл ни одного турнира.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (5)
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York (Донецк)
21.11.2021 в 13:29
Очень жаль (
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
21.11.2021 в 13:11
Дождались когда и Алегри и Конте заняты, и вообще кто из топов сейчас свободен?
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+1
0
avatar
Napoli
21.11.2021 в 13:16
Гаттузо
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+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
21.11.2021 в 13:19
Михайличенко)
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2021 в 12:43
бывает...
Ответить
0
0


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