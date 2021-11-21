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Официально: МЮ уволил Сульшера
Клуб подтвердил расставание
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
“Манкунианцы” поблагодарили норвежца за сотрудничество и заявили, что хотя и последние несколько недель были неутешительными, однако они не должны омрачать весь пройденный путь Сульшера на Олд Траффорд.
Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021
Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC
В ближайших играх "красными дьяволами" будет руководить Майкл Каррик. Однако клуб планирует назначить временного тренера до конца сезона.
Отметим, что сначала специалист три месяца работал в должности и. о. главного тренера команды, а в марте 2019-го был назначен полноценным наставником "Манчестер Юнайтед".
Вместе со своими подопечными Сульшер дошел до финала Лиги Европы, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали АПЛ. В общей сложности он провел во главе команды 168 матчей.
The Times сообщает, что клуб выплатит специалисту 7,5 млн. фунтов в качестве компенсации. В контракте было прописано, что в случае увольнения сумма неустойки будет равна годовой зарплате, а не полностью сумме до конца соглашения, которое заканчивалось в 2024 году.
Напомним, что норвежец также выступал за "Манчестер Юнайтед" в качестве игрока. Он провел в команде 11 сезонов, одержав 14 трофеев. В должности наставника клуба Сульшер так и не выиграл ни одного турнира.
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