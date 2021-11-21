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Бомба-ракета! ВИДЕО невероятного по силе гола хавбека МанСити в игре с Эвертоном
Едва сетку не порвал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У Манчестера Сити не было проблем в игре с Эвертоном – команда Гвардиолы победила 3:0. При этом второй гол в исполнении Родри стал настоящим украшением всего тура в английской Премьер-лиге. Испанец словно из пушки запустил мяч в верхний угол ворот соперника с дальнего расстояния. Для него это второй гол в текущем сезоне, ранее он забивал в игре с Арсеналом.
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