Бомба-ракета! ВИДЕО невероятного по силе гола хавбека МанСити в игре с Эвертоном

У Манчестера Сити не было проблем в игре с Эвертоном – команда Гвардиолы победила 3:0. При этом второй гол в исполнении Родри стал настоящим украшением всего тура в английской Премьер-лиге. Испанец словно из пушки запустил мяч в верхний угол ворот соперника с дальнего расстояния. Для него это второй гол в текущем сезоне, ранее он забивал в игре с Арсеналом.