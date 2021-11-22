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С Конте, но без Клоппа – ФИФА назвала тренеров, претендующих на премию The Best
Впервые за долгое время без немца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА назвала специалистов, которые претендуют на премию The Best лучшему тренеру 2021 года. Шорт-листы составляла группа экспертов, в составе которой были бывшие футболисты.
В число номинантов включены Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").
Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али Аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).
Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.
Напомним, что церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го года.
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