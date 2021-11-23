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Стивен Джеррард запретил футболистам газировку, пудинги, горячий шоколад и майонез

Англия
(3 голосов)

Тренер считает, что нововведения в рационе футболистов позволят им сократить употребление пустых калорий

Стивен Джеррард запретил футболистам газировку, пудинги, горячий шоколад и майонез

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард ввёл запреты, связанные с рационом футболистов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский специалист запретил игрокам употреблять газированные напитки, пудинги и горячий шоколад. Также футболисты будут вынуждены отказаться от нескольких видов соусов, включая майонез.

Однако за день до матча игрокам будет разрешено есть сладкое, чтобы насытить организм углеводами. По задумке Джеррарда, нововведения в рационе футболистов позволят им сократить употребление пустых калорий, которые не обладают питательной ценностью.

После 12 сыгранных туров в английской Премьер-лиге "Астон Вилла" располагается на 16-м месте в турнирной таблице. У команды 13 очков в активе.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
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