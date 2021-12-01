Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Робертсон – лучший левый защитник, а Хакими – правый по версии ESPN
"Реал" распродал золотой актив
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров.В обоих топах в топ-3 присутствуют бывшие защитники "Реала", с которыми не сработался Зидан.
Десятка лучших левых фуллбеков выглядит следующим образом:
1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");
2. Альфонсо Дэвис ("Бавария");
3. Тео Эрнандес ("Милан");
4. Леонардо Спинаццола ("Рома");
5. Жорди Альба ("Барселона");
6. Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);
7. Маркос Алонсо ("Челси");
8. Робин Гозенс ("Аталанта");
9. Ферлан Менди ("Реал");
10. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед").
В список десяти лучших правых защитников вошли:
1. Ашраф Хакими ("ПСЖ");
2. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль");
3. Жоау Канселу ("Манчестер Сити");
4. Рис Джеймс ("Челси");
5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити")
6. Хесус Навас ("Севилья");
7. Киран Триппьер ("Атлетико");
8. Дензел Думфрис ("Интер");
9. Сезар Аспиликуэта ("Челси");
10. Бенжамен Павар ("Бавария").
Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.
Популярное сейчас
- France Football может вручить Левандовскому Золотой мяч
- Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец
- Главный редактор France Football – о Золотом мяче-2021: Я голосовал за Роберта Левандовского
- Официально: Ральф Рангник – временный менеджер Манчестер Юнайтед
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций