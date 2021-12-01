  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Робертсон – лучший левый защитник, а Хакими – правый по версии ESPN
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Робертсон – лучший левый защитник, а Хакими – правый по версии ESPN

Англия
(1 голосов)

"Реал" распродал золотой актив

Робертсон – лучший левый защитник, а Хакими – правый по версии ESPN

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров.В обоих топах в топ-3 присутствуют бывшие защитники "Реала", с которыми не сработался Зидан.

Десятка лучших левых фуллбеков выглядит следующим образом:

1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

2. Альфонсо Дэвис ("Бавария");

3. Тео Эрнандес ("Милан");

4. Леонардо Спинаццола ("Рома");

5. Жорди Альба ("Барселона");

6. Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);

7. Маркос Алонсо ("Челси");

8. Робин Гозенс ("Аталанта");

9. Ферлан Менди ("Реал");

10. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед").

В список десяти лучших правых защитников вошли:

1. Ашраф Хакими ("ПСЖ");

2. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль");

3. Жоау Канселу ("Манчестер Сити");

4. Рис Джеймс ("Челси");

5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити")

6. Хесус Навас ("Севилья");

7. Киран Триппьер ("Атлетико");

8. Дензел Думфрис ("Интер");

9. Сезар Аспиликуэта ("Челси");

10. Бенжамен Павар ("Бавария").

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Эндрю Робертсон ПСЖ Ашраф Хакими ESPN
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...