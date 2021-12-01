Робертсон – лучший левый защитник, а Хакими – правый по версии ESPN

Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров.В обоих топах в топ-3 присутствуют бывшие защитники "Реала", с которыми не сработался Зидан.

Десятка лучших левых фуллбеков выглядит следующим образом:

1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

2. Альфонсо Дэвис ("Бавария");

3. Тео Эрнандес ("Милан");

4. Леонардо Спинаццола ("Рома");

5. Жорди Альба ("Барселона");

6. Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);

7. Маркос Алонсо ("Челси");

8. Робин Гозенс ("Аталанта");

9. Ферлан Менди ("Реал");

10. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед").

В список десяти лучших правых защитников вошли:

1. Ашраф Хакими ("ПСЖ");

2. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль");

3. Жоау Канселу ("Манчестер Сити");

4. Рис Джеймс ("Челси");

5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити")

6. Хесус Навас ("Севилья");

7. Киран Триппьер ("Атлетико");

8. Дензел Думфрис ("Интер");

9. Сезар Аспиликуэта ("Челси");

10. Бенжамен Павар ("Бавария").

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.