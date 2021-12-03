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Ливерпуль хочет подписать третьего бомбардира в истории Реала

Англия
(1 голосов)

Живая легенда

Ливерпуль хочет подписать третьего бомбардира в истории Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" вскоре затеет масштабную перестройку, в частности, "сливочные" наверняка пригласят в столицу Испании Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. В таком случае раздевалку "меренг" наверняка покинет Карим Бензема.

Как сообщает издание El Nacional, ситуацию вокруг французского форварда нападающего активно мониторит английский "Ливерпуль".

Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес не хочет отдавать своего игрока прямым конкурентам на европейской арене, а именно "ПСЖ". Именно поэтому "красные" лидируют в гонке за Бензема. Карим вполне заинтересованно смотрит на возможность попробовать себя в АПЛ. Отметим, что француз – третий бомбардир "Реала" в истории клуба (296 мячей). Впереди форварда только Рауль и Роналду (324 и 450 голов соответственно).

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
elnacional.cat

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
03.12.2021 в 11:17
1. Зачем Ливерпулю игрок в таком возрасте, который к тому же не имеет скорости посему вряд ли впишется в игровую модель Клоппа. 2. Кто это записал Реал и ПСЖ в главные претенденты на ЛЧ?
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