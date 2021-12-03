Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль хочет подписать третьего бомбардира в истории Реала
Живая легенда
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" вскоре затеет масштабную перестройку, в частности, "сливочные" наверняка пригласят в столицу Испании Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. В таком случае раздевалку "меренг" наверняка покинет Карим Бензема.
Как сообщает издание El Nacional, ситуацию вокруг французского форварда нападающего активно мониторит английский "Ливерпуль".
Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес не хочет отдавать своего игрока прямым конкурентам на европейской арене, а именно "ПСЖ". Именно поэтому "красные" лидируют в гонке за Бензема. Карим вполне заинтересованно смотрит на возможность попробовать себя в АПЛ. Отметим, что француз – третий бомбардир "Реала" в истории клуба (296 мячей). Впереди форварда только Рауль и Роналду (324 и 450 голов соответственно).
Популярное сейчас
- Молдавский футбольный клуб уволил с должности украинского тренера
- Сыграли как гранды. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Видео голов и обзор матча
- Чемпион Португалии разгромил Ураган. Как это было
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
Новости по теме
- 23:44 Зарубежные Месси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч
- 19:41 Зарубежные Месси, Бензема, Роналду и Левандовский среди претендентов на премию ФИФА The Best
- 08:00 Зарубежные Нестабильный состав, гений Бензема, плюшевый Алаба: кажется, с Анчелотти Реал стал еще уязвимее