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Арсенал - Саутгемптон: ВИДЕО, как Нкетиа забил пяткой, а 18-летний Патино - через 10 минут после дебюта
У Артеты что-то начало получаться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" во вторник, 21 декабря, довольно легко вышел в полуфинал Кубка лиги, разгромив "Саутгемптон" 5:1. Героем встречи стал Эдвард Нкетиа, оформивший хет-трик. Особенно эффектным получился третий гол – он замкнул прострел от Пепе пяткой. Впрочем, немало внимания пресса уделила и Чарли Патино. 18-летний воспитанник академии канониров впервые вышел на поле в составе "Арсенала – на 80-й минуте он заменил Смита-Роу. А на 90+1-й Патино еще и отличился забитым голом! Таким образом, Чарли стал самым молодым игроком "Арсенала", которому удалось отличиться забитым мячом, с 1963-го года. Тогда вписал свое имя в историю 17-летний Джон Саммелс.
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