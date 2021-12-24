АПЛ отказалась переносить матч Бернли – Эвертон. У ирисок здоровы 9 полевых футболистов

АПЛ приняла решение не переносить матч "Эвертона" с "Бернли", назначенный на 26 декабря, несмотря на то, что клуб из Ливерпуля из-за травм и положительных тестов на коронавирус не сможет рассчитывать как минимум на 11 игроков, сообщает Daily Mail.

"Теперь мне нужно понять, есть ли у меня 11 здоровых футболистов. Я удивлен, что нам придется проводить этот матч.

Ситуация перед матчем с "Бернли" сильно отличается от той, что была перед игрой с "Челси". Реальность такова, что нам придется разбираться с тяжелой ситуацией. Нужно подождать до завтра или послезавтра, чтобы понять, кто будет доступен для выбора.

Моя главная задача сейчас – набрать 11 игроков, которые смогут выйти на подходящих им позициях против "Бернли". Она непростая. У нас доступны 9 полевых футболистов и 3 вратаря", – заявил главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес.