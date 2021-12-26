Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут создать моменты без мастерства игроков
Коуч "горожан" высказался после игры с "лисами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Это был матч в боксинг-дэй. На такую игру приятно смотреть, для нас это три очка в копилку. Нам нужно продолжать идти вперед. Мы смогли создать столько моментов благодаря мастерству наших игроков. Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут это сделать без мастерства игроков.
На самом деле это все было странно. Еще в первом тайме при счете 4:0 им удавалось выходить в нападение с хорошими передачами. Их футболистов высокого уровня. Они – мастера контратак.
Они изменили свою игру во втором тайме, не прессинговали высоко. Матч был очень напряженный. В то же время нельзя сказать, что мы играли плохо во втором тайме.
Рубен Диаш не действовал агрессивно, потому что если бы он получил еще одну желтую карточку, то был бы дисквалифицирован, поэтому он был осторожен", – рассказал испанский наставник.
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Сити - Лестер 6:3. Рождественский голепад
- Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото
- The Athletic: Вест Хэм вернулся к варианту с трансфером Матвиенко
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО