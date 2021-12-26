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Гвардиола: Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут создать моменты без мастерства игроков

Англия
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Коуч "горожан" высказался после игры с "лисами"

Гвардиола: Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут создать моменты без мастерства игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером" в матче 19-го тура АПЛ.

"Это был матч в боксинг-дэй. На такую игру приятно смотреть, для нас это три очка в копилку. Нам нужно продолжать идти вперед. Мы смогли создать столько моментов благодаря мастерству наших игроков. Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут это сделать без мастерства игроков.

На самом деле это все было странно. Еще в первом тайме при счете 4:0 им удавалось выходить в нападение с хорошими передачами. Их футболистов высокого уровня. Они – мастера контратак.

Они изменили свою игру во втором тайме, не прессинговали высоко. Матч был очень напряженный. В то же время нельзя сказать, что мы играли плохо во втором тайме.

Рубен Диаш не действовал агрессивно, потому что если бы он получил еще одну желтую карточку, то был бы дисквалифицирован, поэтому он был осторожен", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лестер Сити
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Источник:
BBC

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