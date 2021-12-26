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АПЛ. Манчестер Сити - Лестер 6:3. Рождественский голепад
Лестер едва не создал чудо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 19-й тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Лестер” 6:3
Голы: Де Брюйне 5, Марез 14 (пен.), Гюндоган 21, Стерлинг 25 (пен.), Ляпорт 69, Стерлинг 87 – Мэддисон 55, Лукман 59, Ихеаначо 65
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган – Марез, Де Брюйне (Фоден 71), Стерлинг
“Лестер”: Шмейхель – Томас, Вестергор, Амарти, Олбрайтон – Лукман, Дьюсбери-Холл, Тилеманс (Чоудури 71), Перес (Кастань 46) – Мэддисон – Ихеаначо
Предупреждения: Фернандиньо 90+1 – Вестергор 45, Мэддисон 75
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