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АПЛ. Манчестер Сити - Лестер 6:3. Рождественский голепад 

Англия
(1 голосов)

Лестер едва не создал чудо 

АПЛ. Манчестер Сити - Лестер 6:3. Рождественский голепад 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 19-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Лестер” 6:3

Голы: Де Брюйне 5, Марез 14 (пен.), Гюндоган 21, Стерлинг 25 (пен.), Ляпорт 69, Стерлинг 87 – Мэддисон 55, Лукман 59, Ихеаначо 65

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган – Марез, Де Брюйне (Фоден 71), Стерлинг

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Вестергор, Амарти, Олбрайтон – Лукман, Дьюсбери-Холл, Тилеманс (Чоудури 71), Перес (Кастань 46) – Мэддисон – Ихеаначо

Предупреждения: Фернандиньо 90+1 – Вестергор 45, Мэддисон 75

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Лестер Сити
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.12.2021 в 19:02
Зинченко очень старался!
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