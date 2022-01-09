Клопп: Гордон - настоящий талант, его главная сторона – завершение

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после победы над "Шрусбери Таун" (4:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии:

"Мы достаточно много тренировались с пятницы и решили, что выйдет именно такой состав. Парни действительно сражались.

Когда пропускаешь первым, многое может случиться, но мне понравилось, как мы на это отреагировали. Мы начали игру с пятью действительно молодыми ребятами. Они качественные игроки. В первом тайме мы часто не рисковали в передачах и понимали, что можем сыграть лучше во втором тайме.

Что касается гола Кейда Гордона, то он настоящий талант, и его главная сильная сторона – завершение.

Сейчас у нас только один новый положительный тест на коронавирус – у Трента", – сказал Клопп.