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Клопп: Гордон - настоящий талант, его главная сторона – завершение

Англия
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Коуч гордится своим игроком

Клопп: Гордон - настоящий талант, его главная сторона – завершение

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после победы над "Шрусбери Таун" (4:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии:

"Мы достаточно много тренировались с пятницы и решили, что выйдет именно такой состав. Парни действительно сражались.

Когда пропускаешь первым, многое может случиться, но мне понравилось, как мы на это отреагировали. Мы начали игру с пятью действительно молодыми ребятами. Они качественные игроки. В первом тайме мы часто не рисковали в передачах и понимали, что можем сыграть лучше во втором тайме.

Что касается гола Кейда Гордона, то он настоящий талант, и его главная сильная сторона – завершение.

Сейчас у нас только один новый положительный тест на коронавирус – у Трента", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Крэйг Гордон Шрусбери Таун
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Источник:
BBC

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