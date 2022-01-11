Официально: Астон Вилла представила Филиппе Коутиньо

Официальный твиттер "Астон Виллы" представил Филиппе Коутиньо, который недавно перешел из "Барселоны". Бразильский полузащитник будет выступать за "львов" под 23 номером.

Philippe Coutinho will wear #️⃣2️⃣3️⃣ for Aston Villa! ???? — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 11, 2022

Также игрок дал интервью для клубного телевидения.

"Я очень счастлив и получаю удовольствие от пребывания здесь.

Это отличный клуб. Мы много говорили со Стиви (Джерардом). Он рассказал мне о клубе, об амбициях клуба и его личных ожиданиях.

Я счастлив быть в команде и получать удовольствие от футбола тут", – сказал Филиппе.

"For me, it's a pleasure to be here." ????



Philippe Coutinho's first interview as an Aston Villa player! ????️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 11, 2022

Напомним, что Коутиньо присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды до конца сезона.

Полузащитник пошел на снижение зарплаты, что было основным условием "львов", а также позволило "Барселоне" не платить игроку зарплату на время аренды и сэкономить значительные средства.