Официально: Астон Вилла представила Филиппе Коутиньо

Официальный твиттер "Астон Виллы" представил Филиппе Коутиньо, который недавно перешел из "Барселоны". Бразильский полузащитник будет выступать за "львов" под 23 номером.

Также игрок дал интервью для клубного телевидения.

"Я очень счастлив и получаю удовольствие от пребывания здесь.

Это отличный клуб. Мы много говорили со Стиви (Джерардом). Он рассказал мне о клубе, об амбициях клуба и его личных ожиданиях.

Я счастлив быть в команде и получать удовольствие от футбола тут", – сказал Филиппе.

"For me, it's a pleasure to be here." ????



Philippe Coutinho's first interview as an Aston Villa player! ????️