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Официально: Астон Вилла представила Филиппе Коутиньо

Англия
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Также известен номер под которым бразилец будет выступать

Официально: Астон Вилла представила Филиппе Коутиньо

Фото: twitter.com/AVFCOfficial / Автор: неизвестен

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Официальный твиттер "Астон Виллы" представил Филиппе Коутиньо, который недавно перешел из "Барселоны". Бразильский полузащитник будет выступать за "львов" под 23 номером.

Также игрок дал интервью для клубного телевидения.

"Я очень счастлив и получаю удовольствие от пребывания здесь.

Это отличный клуб. Мы много говорили со Стиви (Джерардом). Он рассказал мне о клубе, об амбициях клуба и его личных ожиданиях.

Я счастлив быть в команде и получать удовольствие от футбола тут", – сказал Филиппе.

Напомним, что Коутиньо присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды до конца сезона.

Полузащитник пошел на снижение зарплаты, что было основным условием "львов", а также позволило "Барселоне" не платить игроку зарплату на время аренды и сэкономить значительные средства.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Филиппе Коутиньо Ливерпуль
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