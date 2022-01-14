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Клопп: Ливерпуль предпочел бы гол в ворота Арсенала, а не удаление игрока соперника
Юрген тоже высказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Кубка лиги против "Арсенала" (0:0). Напомним, "канониры" играли вдесятером после удаления Гранита Джаки. Цитирует немца BBC.
"Я думаю, что мы действительно хорошо начали матч, мне понравилось, именно так я и хотел стартовать. Правда, "Ливерпуль" предпочел бы гол в ворота "Арсенала", а не удаление игрока соперника. С того момента показалось, что мы пребывали под давлением, мол, обязаны были забивать. Перед игрой нужно было внести изменения в состав по понятным причинам".
"Во втором тайме мы внесли еще несколько изменений. "Ливерпуль" увеличил давление, у нас были неплохие моменты, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее, это противостояние состоит из двух матчей, сейчас у нас перерыв. Не помню, чтобы когда-то в перерыве счет был 0:0, а я думал, что у нас нет шансов. Мы отдадим все силы".
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