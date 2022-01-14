Клопп: Ливерпуль предпочел бы гол в ворота Арсенала, а не удаление игрока соперника

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Кубка лиги против "Арсенала" (0:0). Напомним, "канониры" играли вдесятером после удаления Гранита Джаки. Цитирует немца BBC.

"Я думаю, что мы действительно хорошо начали матч, мне понравилось, именно так я и хотел стартовать. Правда, "Ливерпуль" предпочел бы гол в ворота "Арсенала", а не удаление игрока соперника. С того момента показалось, что мы пребывали под давлением, мол, обязаны были забивать. Перед игрой нужно было внести изменения в состав по понятным причинам".