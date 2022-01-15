Легенда МЮ может стать мэром Манчестера

Бывший правый защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гарр Невилл пошел в политику. В 2024 году он может баллотироваться на пост мэра Манчестера. Об этом сообщает журналист The Guardian Джим Уотерсон.

Он вступил в Лейбористскую партию – это одна из двух ведущих партий в Великобритании.

Часто Невилл критикует действующего Премьер-министра Бориса Джонсона, в частности, его Консервативную партию – прямых конкурентов.

Бывший футболист уже тепло принят в партии. В частности, высказалась Люси Павелл, которая входит в официальную оппозицию Великобритании:

“Очень рада, что Гарри наконец-то с нами. Мы долго обсуждали это с ним. Я думаю, что он более чем способен проложить свой путь в мире политики! С нетерпением жду возможности помочь”, – написала Люси в своем Twitter.

Напомним, что Гарри Невилла всю свою карьеру провел в “Манчестер Юнайтед”. Всего в его активе 599 сыгранных поединков, в которых он записал в свой актив семь голов и 48 ассистов. Вместе с “манкунианцами” он стал обладателем 30 титулов, в том числе и 12 чемпионств АПЛ.