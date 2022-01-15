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Легенда МЮ может стать мэром Манчестера
Один из братьев Невиллов идет в политику
Бывший правый защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гарр Невилл пошел в политику. В 2024 году он может баллотироваться на пост мэра Манчестера. Об этом сообщает журналист The Guardian Джим Уотерсон.
Он вступил в Лейбористскую партию – это одна из двух ведущих партий в Великобритании.
Часто Невилл критикует действующего Премьер-министра Бориса Джонсона, в частности, его Консервативную партию – прямых конкурентов.
Бывший футболист уже тепло принят в партии. В частности, высказалась Люси Павелл, которая входит в официальную оппозицию Великобритании:
“Очень рада, что Гарри наконец-то с нами. Мы долго обсуждали это с ним. Я думаю, что он более чем способен проложить свой путь в мире политики! С нетерпением жду возможности помочь”, – написала Люси в своем Twitter.
Напомним, что Гарри Невилла всю свою карьеру провел в “Манчестер Юнайтед”. Всего в его активе 599 сыгранных поединков, в которых он записал в свой актив семь голов и 48 ассистов. Вместе с “манкунианцами” он стал обладателем 30 титулов, в том числе и 12 чемпионств АПЛ.
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