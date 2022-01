Манчестер Сити оформил сделку по лучшему нападающему Аргентины

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера – 18.5 миллионов евро.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. ???????????? #MCFC



Deal now sealed - Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3