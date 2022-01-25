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Манчестер Сити оформил сделку по лучшему нападающему Аргентины

Англия
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"Горожане" максимально сбили цену

Манчестер Сити оформил сделку по лучшему нападающему Аргентины

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера – 18.5 миллионов евро.

Игрок подпишет контракт на 5 лет. До июля он будет играть за "Ривер Плейт".

Ранее сообщалось, что "Сити" не хочет платить отступные в размере 25 миллионов евро и хочет сбить цену до 21 миллиона.

В прошлом сезоне Хулиан провел за "Ривер Плейт" 46 матчей, забил 24 матча и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Ривер Плейт (Аргентина) Хулиан Альварес
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