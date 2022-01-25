Манчестер Сити оформил сделку по лучшему нападающему Аргентины

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера – 18.5 миллионов евро.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. ???????????? #MCFC



Deal now sealed - Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022

Игрок подпишет контракт на 5 лет. До июля он будет играть за "Ривер Плейт".

Ранее сообщалось, что "Сити" не хочет платить отступные в размере 25 миллионов евро и хочет сбить цену до 21 миллиона.

В прошлом сезоне Хулиан провел за "Ривер Плейт" 46 матчей, забил 24 матча и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.