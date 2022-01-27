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Ливерпуль отказал Ньюкаслу в аренде Филлипса
Мерсисайдцы рассчитывают на игрока
Getty Images
"Ньюкасл" был заинтересован в аренде защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса.
"Красные" ответили "сорокам" отказом, пишет The Independent. При этом сам игрок хочет покинуть мерсисайдцев.
Филлипс является воспитанником "Ливерпуля". В текущем сезоне 24-летний центрбек ни разу не выходил на поле в рамках АПЛ.
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