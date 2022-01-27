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Ливерпуль отказал Ньюкаслу в аренде Филлипса

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцы рассчитывают на игрока

Ливерпуль отказал Ньюкаслу в аренде Филлипса

Getty Images

Новина українською

"Ньюкасл" был заинтересован в аренде защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса.

"Красные" ответили "сорокам" отказом, пишет The Independent. При этом сам игрок хочет покинуть мерсисайдцев.

Филлипс является воспитанником "Ливерпуля". В текущем сезоне 24-летний центрбек ни разу не выходил на поле в рамках АПЛ.

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В статье: Ливерпуль Натаниэль Филлипс
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
27.01.2022 в 17:16
Нехрен вообще разговаривать с любыми мешками ... кроме как кидать их на бабки
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