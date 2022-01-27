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Арсенал хочет подписать нападающего Наполи за 60 миллионов
Осимхен также интересен "Ньюкаслу"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После решения Влаховича перейти в "Ювентус", "Арсенал" ищет другие варианты на позицию нападающего. Как сообщает Gazzetta dello Sport, главная альтернатива сербу – Виктор Осимхен из "Наполи", стоимостью 60 миллионов фунтов. В этом сезоне нигериец забил 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.
23-летним игроком также интересуется "Ньюкасл". Однако, по информации итальянского инсайдера Николы Скиры, итальянский клуб пока не намерен продавать основного страйкера.
Клуб ищет новую опцию в нападение после конфликта основного форварда Обамеянга с Микелем Артетой. Среди альтернатив "Арсенала" - Доминик Калверт-Льюин из "Эвертона", Джонатан Дэвид из "Лилля" и Александр Исак из "Сосьедада".
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