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Арсенал хочет подписать нападающего Наполи за 60 миллионов

Англия
(1 голосов)

Осимхен также интересен "Ньюкаслу"

Арсенал хочет подписать нападающего Наполи за 60 миллионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После решения Влаховича перейти в "Ювентус", "Арсенал" ищет другие варианты на позицию нападающего. Как сообщает Gazzetta dello Sport, главная альтернатива сербу – Виктор Осимхен из "Наполи", стоимостью 60 миллионов фунтов. В этом сезоне нигериец забил 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.

23-летним игроком также интересуется "Ньюкасл". Однако, по информации итальянского инсайдера Николы Скиры, итальянский клуб пока не намерен продавать основного страйкера.

Клуб ищет новую опцию в нападение после конфликта основного форварда Обамеянга с Микелем Артетой. Среди альтернатив "Арсенала" - Доминик Калверт-Льюин из "Эвертона", Джонатан Дэвид из "Лилля" и Александр Исак из "Сосьедада".

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В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
27.01.2022 в 19:58
С такими ценниками - лучше уж Кальверт Льюин , с учетом спада Эвертона - у него желание есть точно
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