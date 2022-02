Без драмы и геройства Кепы не обошлись. Кубок Англии, 1/16 финала. Челси – Плимут Аргайл 2:1

"Безусловно, будет огромным шоком, если мы проиграем. Правда, в игре может произойти все что угодно. Завтра для футболистов "Плимута" будет лучший день в жизни, однако "Челси" сделает все, чтобы этот день стал для нашего соперника одним из худших с точки зрения самого футбола. Мы отнесемся к оппоненту с уважением и выпустим крепкий состав". Так сказал Томас Тухель на пресс-конференции перед поединком, а уже в матчдэй он сдал положительный тест на коронавирус и уступил свое место в технической зоне Арно Михельсу. И все же, пророческие слова немецкого менеджера действительно стали мощной канвой для встречи с аутсайдером.

Tuchel tests positive for Covid-19. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2022

Со старта "Челси" расположился по схеме 4-3-3 с Малангом Сарром в роли левого защитника и начал очень бодро, уверенно, вертикально. Все полевые, кроме Кепы, действовали высоко за центральным кругом на половине "Плимута". Неплохо слету ляпнул рядом со штангой Жоржиньо, а еще проверил голкипера Зиеш.

Все бы ничего, но в таких матчах любой момент у ворот фаворита может вызвать гром среди ясного неба. Так и произошло: хавбек "Аргайла" (и по совместительству воспитанник "синих") Хоутон хлестко навесил с флангового стандарта, Лукаку проиграл верховую дуэль Гиллеспи, а Маколей подправил мяч в дальний угол (0:1). Сложно обвинить Кепу в том, что он не нырнул за сферой. Скорее, эпизод можно и нужно списать на несчастный случай. Таким образом, в проходной для себя (по бумаге) встрече "Челси" уже с первых минут ненамеренно усложнил задачу по выходу в 1/8 финала Кубка Англии.

До свистка на перерыв снаряд находился исключительно возле штрафной площадки "пилигримов". Звон каркаса дважды оглушил фанатов на "Стэмфорд Бридж" в результате ударов Ковачича, также в перекладину после подачи Зиеша умудрился попасть Хадсон-Одои. Заметил страдания своих партнеров капитан команды и решил, что если и забивать в раздевалку, то делать это красиво. Аспиликуэта в касание пяткой замкнул прострел Маунта с правого, более креативного края "Челси" (1:1).

После 15-минутной паузы "синие", естественно, продолжили гнуть свою линию. "Плимут" ненадолго вспыхнул на экваторе второго тайма, пару раз побеспокоив Кепу – пришлось даже выходить один на один со старательным Харди (Аррисабалага справился). Все остальное время "пенсионеры" беспощадно запарывали собственные шансы. Лукаку непостижимым образом не записал ассист на Зиеша, находясь перед пустой рамкой, выстрел Хавертца героически в подкате заблокировал Эдвардс, а Купер парировал мощный залп Маунта.

Из-за плохого уровня реализации "Челси" не смог победить в пределах 90 минут, но уже в первом тайме дополнительного времени хозяева все-таки вышли вперед. Хавертц избежал офсайда в момент передачи от Вернера и отдал голевой пас на Алонсо – Маркос с позиции форварда забил с нерабочей правой ноги (2:1).

Во второй 15-минутке "Плимуту" ничего не оставалось, кроме как ринуться вперед – возле Кепы на завершающем отрезке матча было реально жарковато. В самом конце поединка Сарр не вернул мяч Алонсо в простой ситуации и уже в "коробке" завалил на газон Харди, снаряда при этом Маланг не коснулся. Арбитр Хупер воспользовался подсказкой VAR, подтвердил свое решение и указал на 11-метровую отметку. С точки сам Райан пробил откровенно плохо, да еще и Аррисабалага завалился в нужный угол и легко накрыл сферу. Своим сэйвом Кепа спас не только Сарра, но и всю команду. Испанец – мастер по отражению пенальти.

Сейчас "Челси" отправляется на Клубный чемпионат мира. С таким "хладнокровием" перед чужими воротами трудно придется и там.

Кубок Англии, 1/16 финала.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" – "Плимут Аргайл" 2:1

На 118-й минуте встречи Райан Харди не реализовал пенальти (сэйв Кепы)

Голы: Аспиликуэта (41), Алонсо (105+1) – Гиллеспи (8)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта (Чалоба, 112), Кристенсен (Алонсо, 46), Рюдигер, Сарр – Маунт (Сауль, 97), Жоржиньо, Ковачич (Вернер, 82) – Зиеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хавертц, 64)

"Плимут Аргайл": Купер – Эдвардс, Уилсон, Скарр, Гиллеспи, Грант (Джеймс Ло, 95) – Камара (Брум, 94), Хоутон, Майор (Рэнделл, 77) – Гаррик (Харди, 68), Джефкотт (Эннис, 58)

Предупреждения: Жоржиньо (19), Хавертц (120) – Купер (102)