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АПЛ. Вест Хэм - Уотфорд 1:0. Зума остается в команде, Боуэн забивает
Хаммерс возвращают себе четвертую позицию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур . Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Уотфорд” 1:0
Гол: Боуэн 68
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Бенрахма (Лансини 60), Форнальс – Антонио
“Уотфорд”: Фостер – Фемения (Нгакиа 78), Кэткарт, Самир, Камара – Клеверли (Педро 77), Кайембе (Луза 77), Сиссоко, Куцка – Деннис, Кинг
Предупреждение: Цоуфал 83
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