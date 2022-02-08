  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вест Хэм - Уотфорд 1:0. Зума остается в команде, Боуэн забивает 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вест Хэм - Уотфорд 1:0. Зума остается в команде, Боуэн забивает 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Хаммерс возвращают себе четвертую позицию 

АПЛ. Вест Хэм - Уотфорд 1:0. Зума остается в команде, Боуэн забивает 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 24-й тур . Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Уотфорд” 1:0

Гол: Боуэн 68

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Бенрахма (Лансини 60), Форнальс – Антонио

“Уотфорд”: Фостер – Фемения (Нгакиа 78), Кэткарт, Самир, Камара – Клеверли (Педро 77), Кайембе (Луза 77), Сиссоко, Куцка – Деннис, Кинг

Предупреждение: Цоуфал 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Ходжсон Дэвид Мойес Английская Премьер-лига АПЛ Уотфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...