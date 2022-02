Зомбированная оборона шпор еще и капитана своего покусала. АПЛ. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 0:2

Антонио Конте и Бруну Лаже – опытные специалисты, они прекрасно понимали, как должна сложиться очная встреча их команд. В идеальном сценарии "Тоттенхэм" бы выглядел лучше с мячом в ногах на чужой половине поля, зато "Вулверхэмптон" бы сделал ставку на контратаки. Тем не менее, все лабораторные условия уже в дебюте были разрушены "шпорами". В частности, начудил капитан лондонцев на пару со своими не слишком компетентными защитниками.

На 7-й минуте абсолютно необязательный стандарт привез Ромеро. Кристиан и не думал, что вторая волна атаки в рамках штрафного может стать для "Вулвз" голевой. А ведь зря, у сегодняшней версии "шпор" любое приближение снаряда к их воротам несет за собой опасность. В общем, сначала Льорис отбил перед собой мощный залп Невеша, затем кулаком вынес мяч после слабенького добивания Дендонкера (можно было спокойно забирать сферу в руки) прямо на ногу Раулю Хименесу – мексиканец наказал опытного Уго за оплошность (0:1).

Быстрый пропущенный гол не разбудил "Тоттенхэм". Подопечные Конте выглядели так, словно операторы их снимали в режиме "slow motion". Уже в следующей своей атаке "Вулверхэмптон" справедливо удвоил цифры на табло. Льорис и Дэвис подарили мяч сопернику, чтобы потом, видимо, понаблюдать, как он метается между ними и штангой ворот. Поденсе действительно проверил каркас на прочность, а Дендонкер на этот раз сумел сам вынести приговор (0:2).

Впрочем, с последующими очень неприятными выстрелами от Хименеса и Поденсе французский голкипер справился, иначе "Вулверхэмптон" вполне мог бы уйти на перерыв с более комфортной разницей. Сам "Тоттенхэм" в первом тайме не создал на финальной трети ничего убойного. Все у владений Жозе Са происходило слишком медленно – португальский вратарь успевал в случае чего подстраховать вполне мобильную оборону "Вулвз".

К сожалению, нельзя констатировать, что во время 15-минутной паузы Конте достучался до своих же подопечных именно с игровой точки зрения. Да, вся вторая половина встречи, за исключением укола от Хименеса из-за ошибки Санчеса (сэйв Льориса), ожидаемо осталась за "Тоттенхэмом", ведь именно лондонцам необходимо было отыгрываться. Однако далеко не всегда можно забить за счет численного навала, часто для взлома массированной обороны нужна идея. Ее у Антонио не оказалось.

