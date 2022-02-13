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Зомбированная оборона шпор еще и капитана своего покусала. АПЛ. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 0:2

Англия
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(1 голосов)

Не столько качественное выступление гостей, сколько провальное от хозяев

Зомбированная оборона шпор еще и капитана своего покусала. АПЛ. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 0:2

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Антонио Конте и Бруну Лаже – опытные специалисты, они прекрасно понимали, как должна сложиться очная встреча их команд. В идеальном сценарии "Тоттенхэм" бы выглядел лучше с мячом в ногах на чужой половине поля, зато "Вулверхэмптон" бы сделал ставку на контратаки. Тем не менее, все лабораторные условия уже в дебюте были разрушены "шпорами". В частности, начудил капитан лондонцев на пару со своими не слишком компетентными защитниками.

На 7-й минуте абсолютно необязательный стандарт привез Ромеро. Кристиан и не думал, что вторая волна атаки в рамках штрафного может стать для "Вулвз" голевой. А ведь зря, у сегодняшней версии "шпор" любое приближение снаряда к их воротам несет за собой опасность. В общем, сначала Льорис отбил перед собой мощный залп Невеша, затем кулаком вынес мяч после слабенького добивания Дендонкера (можно было спокойно забирать сферу в руки) прямо на ногу Раулю Хименесу – мексиканец наказал опытного Уго за оплошность (0:1).

Быстрый пропущенный гол не разбудил "Тоттенхэм". Подопечные Конте выглядели так, словно операторы их снимали в режиме "slow motion". Уже в следующей своей атаке "Вулверхэмптон" справедливо удвоил цифры на табло. Льорис и Дэвис подарили мяч сопернику, чтобы потом, видимо, понаблюдать, как он метается между ними и штангой ворот. Поденсе действительно проверил каркас на прочность, а Дендонкер на этот раз сумел сам вынести приговор (0:2).

Впрочем, с последующими очень неприятными выстрелами от Хименеса и Поденсе французский голкипер справился, иначе "Вулверхэмптон" вполне мог бы уйти на перерыв с более комфортной разницей. Сам "Тоттенхэм" в первом тайме не создал на финальной трети ничего убойного. Все у владений Жозе Са происходило слишком медленно – португальский вратарь успевал в случае чего подстраховать вполне мобильную оборону "Вулвз".

К сожалению, нельзя констатировать, что во время 15-минутной паузы Конте достучался до своих же подопечных именно с игровой точки зрения. Да, вся вторая половина встречи, за исключением укола от Хименеса из-за ошибки Санчеса (сэйв Льориса), ожидаемо осталась за "Тоттенхэмом", ведь именно лондонцам необходимо было отыгрываться. Однако далеко не всегда можно забить за счет численного навала, часто для взлома массированной обороны нужна идея. Ее у Антонио не оказалось.

Действительно классные моменты у "шпор" появились ближе к экватору 45-минутки. Поочередно запороли свои шансы Сон и Кейн, также попал в штангу Уинкс, плюс в считанных сантиметрах от нее выстрелил Кулусевский. Великолепную возможность забить упустил Ромеро – Са среагировал на его удар головой прямо под перекладину. Увы, глупые ошибки приговорили "Тоттенхэм" еще в начале встречи.

АПЛ, 25-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" 0:2

Голы: Хименес (6), Дендонкер (18)

"Тоттенхэм": Льорис – Санчес, Ромеро, Дэвис – Доэрти (Роял, 82), Уинкс, Бентанкур, Сессеньон (Кулусевский, 28) – Моура (Бергвейн, 71), Кейн, Сон

"Вулверхэмптон": Са – Килман, Коуди, Саисс – Семеду, Дендонкер, Невеш, Кандл (Тринкан, 84), Аит-Нури – Хименес (Силва, 86), Поденсе (Хван Хи Чхан, 81)

Предупреждения: Моура (68), Кулусевский (71), Бентанкур (90+4) – Аит-Нури (66)

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В статье: Уго Льорис Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Рауль Хименес Леандер Дендонкер
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Комментарии (1)
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fato37
13.02.2022 в 19:11
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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kalan-86 (Анкара)
13.02.2022 в 18:30
Отличные новости! Молодцы Волки! Зарубили петухов.
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