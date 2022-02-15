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Не видит причин что-то менять. Рангник – о вероятности выбора в МЮ другого капитана
Ральф на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Временный менеджер "МЮ" Ральф Рангник ответил на вопрос журналиста касательно потенциального лишения капитанской повязки 28-летнего защитника первой команды Харри Магуайра.
"Да, в последних двух играх у него было несколько ошибок, в частности, против "Саутгемптона" и в моменте с пропущенным голом от "Бернли", но он наш капитан, и я не вижу причин что-то менять. Я думаю, что после возвращения из лазарета он показал себя очень хорошо. Харри хорошо выступал, здорово выглядел с "Вест Хэмом". Ему, как и остальным нашим футболистам, необходимо привыкать к новому стилю игры".
Магуайр был назначен капитаном "Юнайтед" в январе 2020 года предыдущим менеджером команды Оле Гуннаром Сульшером, через пять месяцев после того, как Харри переехал на "Олд Траффорд" за 80 миллионов фунтов стерлингов из "Лестера".
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