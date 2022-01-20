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Сидели на ступеньках и мило болтали. Как Рангник отдувался перед Роналду за его замену на защитника

Англия
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Переживаем за их отношения больше, чем за свои

Сидели на ступеньках и мило болтали. Как Рангник отдувался перед Роналду за его замену на защитника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 19 января, "МЮ" обыграл на выезде "Брентфорд" в перенесенном матче 17-го тура АПЛ (1:3). На 71-й минуте встречи временный менеджер "красных дьяволов" Ральф Рангник заменил нападающего Криштиану Роналду и выпустил на поле защитника Харри Магуайра.

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Естественно, португалец проявил свое недовольство, бросил на землю куртку и сел не на скамейку для запасных, а на ступеньки рядом. Через несколько минут Рангник подсел к Роналду и провел с ним беседу. И менеджеру, и футболисту было даже абсолютно все равно на гол, забитый "Юнайтед" – настолько тренер и подопечный были увлечены беседой. Криштиану слушал Ральфа и отвечал ему короткими репликами. На данном отрезке матча операторы больше сконцентрировались на их диалоге, а не на событиях на газоне.

"Это нормально, нападающий хочет забивать. Я был рад выпустить его в стартовом составе. Однако он играл после небольшого повреждения, а впереди у нас еще один поединок. К тому же, мы упустили победу над "Астон Виллой" (2:2) и решили защитить преимущество, вернувшись к пятерке защитников. Не хотелось повторить ошибки. Да, мы не сыграли на ноль, но своего добились. Моя работа состоит в том, чтобы принимать решения в интересах команды. Надеюсь, Роналду видит ситуацию так же. Я понимаю, что Криштиану в свои 36 лет – в великолепных кондициях, но тренер видит все через свою профессиональную призму. Я и не ждал, что он меня обнимет", – отметил Рангник после матча.

"Три важных очка! Молодцы, парни", – написал сам CR7 в Твиттере.

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Брентфорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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