Сидели на ступеньках и мило болтали. Как Рангник отдувался перед Роналду за его замену на защитника

Вчера, 19 января, "МЮ" обыграл на выезде "Брентфорд" в перенесенном матче 17-го тура АПЛ (1:3). На 71-й минуте встречи временный менеджер "красных дьяволов" Ральф Рангник заменил нападающего Криштиану Роналду и выпустил на поле защитника Харри Магуайра.

Естественно, португалец проявил свое недовольство, бросил на землю куртку и сел не на скамейку для запасных, а на ступеньки рядом. Через несколько минут Рангник подсел к Роналду и провел с ним беседу. И менеджеру, и футболисту было даже абсолютно все равно на гол, забитый "Юнайтед" – настолько тренер и подопечный были увлечены беседой. Криштиану слушал Ральфа и отвечал ему короткими репликами. На данном отрезке матча операторы больше сконцентрировались на их диалоге, а не на событиях на газоне.

Cristiano Ronaldo fumes at Ralf Rangnick after Manchester United sub vs Brentford

