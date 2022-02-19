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АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3. Кейн демонстрирует свою ценность
Шпоры на 90+5 минуте вырвали победу у чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур. Манчестер Сити, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Тоттенхэм” 2:3
Голы: Гюндоган 33, Марез 90+2 (пен.) – Кулусевски 4, Кейн 59, Кейн 90+5
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Стерлинг (Марез 68), Силва, Фоден
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон (Доэрти 83), Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон (Санчес 90+4) – Сон (Моура 80), Кулусевски – Кейн
Предупреждения: Хейбьерг 64, Ромеро 77, Льорис 80
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