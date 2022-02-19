  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3. Кейн демонстрирует свою ценность 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3. Кейн демонстрирует свою ценность 

Англия
(8 голосов)

Шпоры на 90+5 минуте вырвали победу у чемпиона

АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3. Кейн демонстрирует свою ценность 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 26-й тур. Манчестер Сити, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Тоттенхэм” 2:3

Голы: Гюндоган 33, Марез 90+2 (пен.) – Кулусевски 4, Кейн 59, Кейн 90+5

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Стерлинг (Марез 68), Силва, Фоден

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон (Доэрти 83), Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон (Санчес 90+4) – Сон (Моура 80), Кулусевски – Кейн

Предупреждения: Хейбьерг 64, Ромеро 77, Льорис 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уго Льорис Илкай Гюндоган Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн Сон Хин Мин Деян Кулусевски
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tasha19
19.02.2022 в 22:04
Інтрига в АПЛ все ще жива)
Ответить
0
0
Фанат АПЛ
19.02.2022 в 21:52
Шпоры классно наказали! Это Англия,здесь играют с первой и до последней секунды!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.02.2022 в 21:51
Кейн - крутой!
Ответить
+2
0
football_soccer (Украина)
19.02.2022 в 21:42
Кулусевски - топ , менеджмент Юве - клоуны
Ответить
0
-1
gulfstream
19.02.2022 в 21:46
Гол забил, так скажем хладнокровно, но потом минимум дважды грубо обрезался в первом тайме
Ответить
+1
0
gulfstream
19.02.2022 в 21:40
Матч с огнём. VAR тут под вопросом. Судья и два боковых не видят офсайд. Команды идут разыгрывать мяч в центр и тут произносится шёпот в наушник и охрана отмена) Показали бы нормальный повтор то)
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2022 в 21:40
Наблюдать поведение Конте временами даже интереснее, чем игру Тоттенхема. Да и тренер классный. Рад за него.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2022 в 21:49
и игроком отличным был
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
19.02.2022 в 21:35
по справам Пепу, буде тепер знати кого випускати
Ответить
+3
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.02.2022 в 21:36
Так а що з флангу Зіни прилетіло? Матч не бачив
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2022 в 21:33
харя коня, канеш, забивной! не зря мансы хотят его купить
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...