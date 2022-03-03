Польская ассоциация призывает ФИФА открыть трансферное окно для легионеров в клубах рпл

Польская футбольная ассоциация призывает ФИФА открыть трансферное окно для иностранных футболистов, которые хотят покинуть клубы рф, пишет The Guardian.

После начала преступных военных действий рф против Украины чемпионат оккупантов покинули немецкие тренеры Маркус Гисдоль ("Локомотив") и Даниэль Фарке ("Краснодар"). Также польский игрок Гжегож Крыховяк намерен вместе с другими легионерами покинуть "Краснодар".

Экономические санкции цивилизованного мира могут привести к коллапсу рубля и невозможности клубов рпл выполнять многомиллионые контракты легионеров, которые получают свою зарплату в евро.

Ранее российские клубы и сборные были исключены УЕФА и ФИФА из всех международных турниров, рф потеряла право провести финал Лиги чемпионов-2022, УЕФА анулировал многомиллионый контракт с газпромом.