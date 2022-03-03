Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Польская ассоциация призывает ФИФА открыть трансферное окно для легионеров в клубах рпл
Футболисты получат возможность вернуться в цивилизованные страны
Фото: Squawka/автор невідомий
Польская футбольная ассоциация призывает ФИФА открыть трансферное окно для иностранных футболистов, которые хотят покинуть клубы рф, пишет The Guardian.
После начала преступных военных действий рф против Украины чемпионат оккупантов покинули немецкие тренеры Маркус Гисдоль ("Локомотив") и Даниэль Фарке ("Краснодар"). Также польский игрок Гжегож Крыховяк намерен вместе с другими легионерами покинуть "Краснодар".
Экономические санкции цивилизованного мира могут привести к коллапсу рубля и невозможности клубов рпл выполнять многомиллионые контракты легионеров, которые получают свою зарплату в евро.
Ранее российские клубы и сборные были исключены УЕФА и ФИФА из всех международных турниров, рф потеряла право провести финал Лиги чемпионов-2022, УЕФА анулировал многомиллионый контракт с газпромом.
Популярное сейчас
- Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага
- Комедия в Энергодаре. Армия рф попросила ненадолго впустить их в город для фотоотчета на фоне ЗАЭС
- Мэр Мариуполя о пережитом дне: Нас всех просто хотели уничтожить
- Каррагер: Челси опозорился со своим заявлением об Украине
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене