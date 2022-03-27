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Кавани ведет переговоры с Реал Сосьедадом
Уругваец может все же покинуть МЮ
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании. 35-летний уругвайец попытается подписать контракт с "Реал Сосьедадом", пишет The Sun.
По данным источника, Кавани уже провёл первый этап переговоров с представителями испанского клуба.
Напомним, что 35-летний Кавани подписал контракт с "МЮ" в октябре 2020 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал результативную передачу.
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