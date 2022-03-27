Кавани ведет переговоры с Реал Сосьедадом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании. 35-летний уругвайец попытается подписать контракт с "Реал Сосьедадом", пишет The Sun.

По данным источника, Кавани уже провёл первый этап переговоров с представителями испанского клуба.

Напомним, что 35-летний Кавани подписал контракт с "МЮ" в октябре 2020 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал результативную передачу.