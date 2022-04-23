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Арсенал хочет подписать нападающего Манчестер Сити
Также "гуннеры" рассматривают лидера "Эвертона"
Фото: twitter.com/ManCity
"Арсенал" рассчитывает усилить команду трансфером нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса, сообщает The Athletic. Технический директор клуба ведет переговоры с представителями игрока последние несколько месяцев.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета знаком с бразильцем по работе в составе "горожан" и хочет видеть его в Лондоне.
Сообщается, что еще одним вариантом для усиления атаки лондонского клуба называется форвард "Эвертона" Доминик Кэлверт-Льюин. Он забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 14 матчах за клуб.
Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего англичанина в 42 миллиона евро.
Жезус провел за "Сити" 34 матча, забил 7 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.
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