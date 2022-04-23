Арсенал хочет подписать нападающего Манчестер Сити

"Арсенал" рассчитывает усилить команду трансфером нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса, сообщает The Athletic. Технический директор клуба ведет переговоры с представителями игрока последние несколько месяцев.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета знаком с бразильцем по работе в составе "горожан" и хочет видеть его в Лондоне.

Сообщается, что еще одним вариантом для усиления атаки лондонского клуба называется форвард "Эвертона" Доминик Кэлверт-Льюин. Он забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 14 матчах за клуб.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего англичанина в 42 миллиона евро.

Жезус провел за "Сити" 34 матча, забил 7 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.