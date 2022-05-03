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Фанаты Фулхэма выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход команды в АПЛ

Англия
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Безумные эмоции в Лондоне

Фанаты Фулхэма выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход команды в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Фулхэма" очень эмоционально отреагировали на возвращение своей команды в высший дивизион чемпионата Англии. В 45-м туре английского Чемпионшипа "дачники" разгромили "Лутон" со счетом 7:0.

Благодаря этому лондонцы смогли обеспечить себе место в Английской Премьер-лиги в следующем сезоне. Это так обрадовало фанатов, что после финального свистка они выбежали на поле и начали обниматься с игроками.

Отметим, что за последние пять сезонов "Фулхэм" в третий раз зарабатывает повышение в классе. В двух предыдущих случаях команда сразу же вылетала обратно в Чемпионшип.

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В статье: Фулхэм (Лондон)
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