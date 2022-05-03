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Фанаты Фулхэма выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход команды в АПЛ
Безумные эмоции в Лондоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Фулхэма" очень эмоционально отреагировали на возвращение своей команды в высший дивизион чемпионата Англии. В 45-м туре английского Чемпионшипа "дачники" разгромили "Лутон" со счетом 7:0.
Благодаря этому лондонцы смогли обеспечить себе место в Английской Премьер-лиги в следующем сезоне. Это так обрадовало фанатов, что после финального свистка они выбежали на поле и начали обниматься с игроками.
Отметим, что за последние пять сезонов "Фулхэм" в третий раз зарабатывает повышение в классе. В двух предыдущих случаях команда сразу же вылетала обратно в Чемпионшип.
Fulham are the 2021-22 winners of the Championship! ???? pic.twitter.com/G5CnJsRzUI— Football Daily (@footballdaily) May 2, 2022
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