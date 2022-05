Фанаты Фулхэма выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход команды в АПЛ

Болельщики "Фулхэма" очень эмоционально отреагировали на возвращение своей команды в высший дивизион чемпионата Англии. В 45-м туре английского Чемпионшипа "дачники" разгромили "Лутон" со счетом 7:0.

Благодаря этому лондонцы смогли обеспечить себе место в Английской Премьер-лиги в следующем сезоне. Это так обрадовало фанатов, что после финального свистка они выбежали на поле и начали обниматься с игроками.

Отметим, что за последние пять сезонов "Фулхэм" в третий раз зарабатывает повышение в классе. В двух предыдущих случаях команда сразу же вылетала обратно в Чемпионшип.

Fulham are the 2021-22 winners of the Championship! ???? pic.twitter.com/G5CnJsRzUI