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Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1. Обзор матча и видео голов
Победаная серия красных на Энфилде прервалась
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" потерял очки в важнейшем матче АПЛ против "Тоттенхэма". Команда Юргена Клоппа вышла на первое место, но "Манчестер Сити" может обойти "Ливерпуль" на три очка, если победит в воскресенье "Ньюкасл". "Тоттенхэм" очень хорошо защищался и свой мяч провел после красивой контратаки с участием Кейна, Сессеньона и Сона. "Ливерпуль" смог отыграть только один мяч после дальнего удара Луиса Диаса и рикошета. В результате – 1:1.
Чемпионат Англии, 36-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"
Голы: Диас 74 – Сон 56
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