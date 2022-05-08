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Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Победаная серия красных на Энфилде прервалась 

Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1. Обзор матча и видео голов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" потерял очки в важнейшем матче АПЛ против "Тоттенхэма". Команда Юргена Клоппа вышла на первое место, но "Манчестер Сити" может обойти "Ливерпуль" на три очка, если победит в воскресенье "Ньюкасл". "Тоттенхэм" очень хорошо защищался и свой мяч провел после красивой контратаки с участием Кейна, Сессеньона и Сона. "Ливерпуль" смог отыграть только один мяч после дальнего удара Луиса Диаса и рикошета. В результате – 1:1.

Чемпионат Англии, 36-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Диас 74 – Сон 56

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль видеоповторы Сон Хин Мин Луис Диас
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