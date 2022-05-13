Из-за санкций. Первая команда Челси скинулась на билеты для игроков академии на финал Кубка Англии

Игроки основного состава и тренерский штаб лондонского "Челси" коллективно скинулись для того, чтобы приобрести билеты на решающий поединок Кубка Англии против "Ливерпуля" для игроков академии и их семей. Финал состоится в субботу, 14 мая.

В обычные времена это всегда делало руководство "пенсионеров", однако из-за санкций правительства Великой Британии, которые все еще наложены на клуб из-за Романа Абрамовича, подобный вариант невозможен. По информации источника, с такой инициативой выступил лидер и воспитанник "синих" Мейсон Маунт, его поддержало еще несколько выпускников Кобхэма.

Вскоре британцы должны снять с "Челси" санкции, так как клуб перейдет в полное управление консорциума во главе с американским миллиардером Тоддом Боули.