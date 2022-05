Спонсор разгрома – глупость и грубость казачка с Олд Траффорд. АПЛ. Лидс Юнайтед – Челси 0:3

"Челси" вышел на газон "Элланд Роуд" на правах фаворита, "Лидс" особо не спорил и сразу же сел массивным блоком в оборону – прямо под слаженный прессинг "пенсионеров". Гости открыли счет уже на 4-й минуте, подопечные Тухеля провели шикарную диагональную атаку. Алонсо и Лукаку перевели игру с левого фланга в центр, откуда Маунт продлил направо в ноги Джеймсу – Рис немного подождал Мейсона и скатил плеймейкеру под филигранный обводящий удар в девятку (0:1).

⚽️ Mason Mount (11⚽️ & 9????️) is the 6th player to record 20 direct goal involvements in PL this season (after Salah, Son, Ronaldo, Kane and Bowen) pic.twitter.com/wHDPS6Y2v0 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 11, 2022

Команда Томаса не выпускала "белых" далеко от владений Мелье, старался активничать Ромелу Лукаку – бельгиец не замкнул прострел неугомонного Маунта, забил из офсайда и один раз опасно кивнул головой рядом со штангой.

Ближе к середине первого тайма "Лидс" немного оттеснил "Челси" от своих владений благодаря индивидуальному мастерству нескольких футболистов, в частности, Д. Джеймса. Тем не менее, на экваторе 45-минутки арендованный у "МЮ" полузащитник зачем-то решил усложнить жизнь одноклубникам.

Дэниел прямо в центре поля пошел в подкат прямой ногой и попал в лодыжку Ковачичу. Хорват не смог продолжить поединок из-за боли, вместо него вышел Лофтус-Чик. Естественно, Тейлор зажег перед Джеймсом прямой красный свет и отправил грубияна смотреть футбол в раздевалку. Конечно же, к рефери не может быть никаких вопросов.

Leeds' Dan James with a potential ankle breaker on Mateo Kovacic ???????? pic.twitter.com/YBiSMU71Ij — Birdiefootball (@birdiefootball) May 11, 2022

Может, Д. Джеймс зарядил на удаление в букмекерской конторе? Да уж, потенциальный вылет из АПЛ бьет по психике футболистам "Лидса"; команда Марша не жалела "пенсионеров" и активно привлекала к себе внимание арбитра, но поступок Джеймса все равно не подлежит адекватному объяснению. В прошлом туре Эйлинг чуть не прибил Мартинелли и поймал дисквалификацию на три матча – больше "павлинов" (3 красных карточки) в текущем сезоне удалялись только игроки "Эвертона" (4), с которым "Лидс" сейчас и ведет борьбу за выживание.

К первому тайму судья добавил 6 минут, так как наставники проводили замены, плюс стало плохо болельщику на трибунах. После перерыва по понятным причинам игра получилась крайне односторонней. Уже на старте второй половины встречи Маунт прибавил к голу результативную передачу, благодаря пасу Мейсона точно в угол выстрелил Пулишич (0:2).

55' Goal Chelsea. Pulisic picks up the ball on the edge of the area, and slots it past Meslier. 0-2 — Leeds United (@LUFC) May 11, 2022

"Челси" уверенно и помногу владел снарядом на половине поля "Лидс Юнайтед". Так, Кристенсен стоял в центральном круге и просто выполнял роль стенки – датчанин подбирал мячи и оперативно возвращал их партнерам прямо в атаку. Возможно, "синие" реально не особо старались, но одновременно подкрепилось впечатление, что пока им все равно не хватает умения распоряжаться пространством, тем более, играя в большинстве. "Ливерпуль" или "Манчестер Сити" в ситуации "11 на 10" низвели бы "Лидс" до атомов, забив 5-6 мячей.

Под занавес поединка свой заслуженный гол все-таки провел Лукаку. Хоть бельгийский форвард и сильно замешкался после передачи Зиеша, однако он все же сумел затолкать сферу в ворота (0:3). "Челси" не сильно напрягался во втором тайме, не нервничал и катал мяч, это важно в контексте финала Кубка Англии против "Ливерпуля", ведь матч состоится уже в субботу. Правда, расплатой за условную свежесть стала потеря Ковачича.

Команда Тухеля проснулась и начала закрывать вопрос касательно своей прописки в ТОП-4. При этом жаль, что в следующей кампании АПЛ мы рискуем не досчитаться некогда симпатичного "Лидса".

АПЛ, 33-й тур (перенесенный)

Стадион: "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Лидс Юнайтед" – "Челси" 0:3

Голы : Маунт (4), Пулишич (55), Лукаку (83)

"Лидс Юнайтед": Мелье – Льоренте, Кох, Купер, Стрейк, Харрисон (Фирпо, 37) – Рафинья (Гелхардт, 78), Бейт (Клих, 59), Филлипс, Д. Джеймс – Родриго

"Челси": Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс (Аспиликуэта, 78), Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 30), Алонсо – Маунт, Пулишич (Зиеш, 78) – Лукаку

Предупреждение: Филлипс (43)

Удаление: Д. Джеймс (24)