Гюндоган может уйти из Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сегодня утром улетел в Мадрид, сообщает журналист Daily Mail Майк Киган. Ранее хавбеку дали зеленый свет на уход из клуба.

Сообщается, что клуб не будет вести с игроком никаких переговоров о продлении контракта до конца сезона. Его текущее соглашение истекает летом 2023 года.

- Ilkay Gundogan is set to leave Manchester City this summer

- Club say no talks until season end but u'stand position made clear

- Situation with Guardiola first signing 'very amicable'

- Player took jet to Madrid this morninghttps://t.co/5c9fXVXomY

