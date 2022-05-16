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Гюндоган может уйти из Манчестер Сити
31-летний хавбек вряд ли нужен "Реалу"
Фото: twitter.com/ManCity
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сегодня утром улетел в Мадрид, сообщает журналист Daily Mail Майк Киган. Ранее хавбеку дали зеленый свет на уход из клуба.
Сообщается, что клуб не будет вести с игроком никаких переговоров о продлении контракта до конца сезона. Его текущее соглашение истекает летом 2023 года.
EXCLUSIVE— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) May 16, 2022
- Ilkay Gundogan is set to leave Manchester City this summer
- Club say no talks until season end but u'stand position made clear
- Situation with Guardiola first signing 'very amicable'
- Player took jet to Madrid this morninghttps://t.co/5c9fXVXomY
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Когда немец выступал за дортмундскую "Боруссию", интерес к нему проявлял мадридский "Реал".
В этом сезоне Илкай провел 42 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.
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