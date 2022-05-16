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Гюндоган может уйти из Манчестер Сити

Англия
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31-летний хавбек вряд ли нужен "Реалу"

Гюндоган может уйти из Манчестер Сити

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сегодня утром улетел в Мадрид, сообщает журналист Daily Mail Майк Киган. Ранее хавбеку дали зеленый свет на уход из клуба.

Сообщается, что клуб не будет вести с игроком никаких переговоров о продлении контракта до конца сезона. Его текущее соглашение истекает летом 2023 года.

Когда немец выступал за дортмундскую "Боруссию", интерес к нему проявлял мадридский "Реал".

В этом сезоне Илкай провел 42 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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