Ньюкасл - Арсенал 2:0. Обзор матча и видео голов

"Арсенал" проиграл во втором туре подряд и уступает "Тоттенхэму" четвертое место. Комада Микеля Артеты удивительно слабо провела матч против "Ньюкасла", который уже не имеет никаких турнирных целей. Всего голы были забыты во втором тайме. Сначала Уайт срезал мяч в свои ворота, опередив Уилсона, а за пять минут до финального свистка второй гол забил Гимараэш.

Чемпионат Англии, 37-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Арсенал” 2:0

Голы: Уайт 56 (авт.), Гимараэш 85