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АПЛ. Ньюкасл - Арсенал 2:0. Еще один сезон без Лиги чемпионов? 

Англия
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Канониры практически утратили шансы на топ-4 

АПЛ. Ньюкасл - Арсенал 2:0. Еще один сезон без Лиги чемпионов? 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 37-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Арсенал” 2:0

Голы: Уайт 56 (авт.), Гимараэш 85

"Ньюкасл": Дубравка – Крафт, Шер (Ласселс 49), Берн, Таргетт – Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 76), Уилсон (Гэйл 90+3), Сен-Максимен (Фрейзер 77)

"Арсенал": Рэмсдейл – Тавареш (Ляказетт 62), Габриэл (Пепе 73), Уайт, Томиясу (Соареш 39) – Джака, Эльнени – Смит-Роу (Мартинелли 53), Эдегор, Сака – Нкетиа

Предупреждения: Уайт 8, Нкетиа 46, Джака 90+5

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл
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