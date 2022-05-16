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АПЛ. Ньюкасл - Арсенал 2:0. Еще один сезон без Лиги чемпионов?
Канониры практически утратили шансы на топ-4
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 37-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Арсенал” 2:0
Голы: Уайт 56 (авт.), Гимараэш 85
"Ньюкасл": Дубравка – Крафт, Шер (Ласселс 49), Берн, Таргетт – Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 76), Уилсон (Гэйл 90+3), Сен-Максимен (Фрейзер 77)
"Арсенал": Рэмсдейл – Тавареш (Ляказетт 62), Габриэл (Пепе 73), Уайт, Томиясу (Соареш 39) – Джака, Эльнени – Смит-Роу (Мартинелли 53), Эдегор, Сака – Нкетиа
Предупреждения: Уайт 8, Нкетиа 46, Джака 90+5
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