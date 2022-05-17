  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ещё не конец: 39-летний Бен Фостер попрощался с Уотфордом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ещё не конец: 39-летний Бен Фостер попрощался с Уотфордом

Англия
(1 голосов)

Но игрок намекнул, что он не завязывает с футболом

Ещё не конец: 39-летний Бен Фостер попрощался с Уотфордом

Фото: twitter.com/BenFoster

Новина українською

Вратарь "Уотфорда" Бен Фостер после 5 лет в команде не подпишет новый контракт с и летом покинет клуб на правах свободного агента. Об этом 39-летний голкипер сообщил в своем твиттере.

"Мое время с "Уотфордом" истекло. Огромное спасибо за поддержку и любовь, которую получил от болельщиков, игроков и персонала, которую я получил за эти годы в клубе. Это было просто замечательно!

Ждем, что же принесет следующий сезон", – написал вратарь в публикации.

Портал Transfermarkt оценивает 39-летнего голкипера в 300 тысяч евро. В прошлом Бен выступал за "Вест Бромвич", "Манчестер Юнайтед", "Бирмингем" и другие клубы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бен Фостер Уотфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде