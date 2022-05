Ещё не конец: 39-летний Бен Фостер попрощался с Уотфордом

Вратарь "Уотфорда" Бен Фостер после 5 лет в команде не подпишет новый контракт с и летом покинет клуб на правах свободного агента. Об этом 39-летний голкипер сообщил в своем твиттере.

"Мое время с "Уотфордом" истекло. Огромное спасибо за поддержку и любовь, которую получил от болельщиков, игроков и персонала, которую я получил за эти годы в клубе. Это было просто замечательно!

Ждем, что же принесет следующий сезон", – написал вратарь в публикации.

The ups, downs, good, bad & ugly…it’s all part of the journey!



My time @WatfordFC is up, but a huge thanks for all the support & love Iv received from fans, players & staff in the 6 years with the club, it’s been a blast!



Looking forward to what next season will bring???????? pic.twitter.com/GCBuGsaI6b