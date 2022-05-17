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Ещё не конец: 39-летний Бен Фостер попрощался с Уотфордом
Но игрок намекнул, что он не завязывает с футболом
Фото: twitter.com/BenFoster
Вратарь "Уотфорда" Бен Фостер после 5 лет в команде не подпишет новый контракт с и летом покинет клуб на правах свободного агента. Об этом 39-летний голкипер сообщил в своем твиттере.
"Мое время с "Уотфордом" истекло. Огромное спасибо за поддержку и любовь, которую получил от болельщиков, игроков и персонала, которую я получил за эти годы в клубе. Это было просто замечательно!
Ждем, что же принесет следующий сезон", – написал вратарь в публикации.
The ups, downs, good, bad & ugly…it’s all part of the journey!— Ben Foster (@BenFoster) May 16, 2022
My time @WatfordFC is up, but a huge thanks for all the support & love Iv received from fans, players & staff in the 6 years with the club, it’s been a blast!
Looking forward to what next season will bring???????? pic.twitter.com/GCBuGsaI6b
Портал Transfermarkt оценивает 39-летнего голкипера в 300 тысяч евро. В прошлом Бен выступал за "Вест Бромвич", "Манчестер Юнайтед", "Бирмингем" и другие клубы.
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