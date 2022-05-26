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МЮ может уже на следующей неделе сделать предложение по звезде Бундеслиги
Куда в "Юнайтед" собираются деть Бруну?
Фото: twitter.com/RBLeipzig
"Манчестер Юнайтед" наладил контакты с агентами полузащитника "Лейпцига" Кристофера Нкунку, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Кандидатуру рекомендовал Ральф Рангник.
Манкунианцы могут направить официальное предложение уже на следующей неделе. В клубе считают возможный трансфер "очень хорошим".
Update #Nkunku: Yes, there is a good contact between #MUFC and the players management. It is said that an official offer could arrive in Leipzig next week. United bosses rate him as very good. Rangnick recommended his transfer as reported. RB still won’t sell. @SkySports ???????? https://t.co/mdPAjcUNfM— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 26, 2022
Тем не менее, "Лейпциг" все ещё не очень хочет продавать своего лидера.
В прошлом сезоне Кристофер провел за "Лейпциг" 51 матч, забил 35 голов и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.
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