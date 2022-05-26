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МЮ может уже на следующей неделе сделать предложение по звезде Бундеслиги

Англия
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Куда в "Юнайтед" собираются деть Бруну?

МЮ может уже на следующей неделе сделать предложение по звезде Бундеслиги

Фото: twitter.com/RBLeipzig

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"Манчестер Юнайтед" наладил контакты с агентами полузащитника "Лейпцига" Кристофера Нкунку, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Кандидатуру рекомендовал Ральф Рангник.

Манкунианцы могут направить официальное предложение уже на следующей неделе. В клубе считают возможный трансфер "очень хорошим".

Тем не менее, "Лейпциг" все ещё не очень хочет продавать своего лидера.

В прошлом сезоне Кристофер провел за "Лейпциг" 51 матч, забил 35 голов и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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