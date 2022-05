МЮ может уже на следующей неделе сделать предложение по звезде Бундеслиги

"Манчестер Юнайтед" наладил контакты с агентами полузащитника "Лейпцига" Кристофера Нкунку, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Кандидатуру рекомендовал Ральф Рангник.

Манкунианцы могут направить официальное предложение уже на следующей неделе. В клубе считают возможный трансфер "очень хорошим".

Update #Nkunku: Yes, there is a good contact between #MUFC and the players management. It is said that an official offer could arrive in Leipzig next week. United bosses rate him as very good. Rangnick recommended his transfer as reported. RB still won’t sell. @SkySports ???????? https://t.co/mdPAjcUNfM