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Экс-голкипера Арсенала ограбили – удивительно, но самой большой потерей стал… вратарский свитер

Англия
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Экс-голкипера Арсенала ограбили – удивительно, но самой большой потерей стал… вратарский свитер

Arsenal

Новина українською

Бывший вратарь лондонского "Арсенала", "КПР" и других английских клубов Ли Харпер недавно был ограблен. Сразу после инцидента экс-футболист написал пост в Твиттер, в котором рассказал о самой большой потере среди вещей – игровой футболке "канониров".

Все дело в том, что с 1994-го по 1997-й год Харпер был на контракте в "Арсенале", однако за весь указанный период Ли провел за "пушкарей" всего один матч. Поединок пришелся на Кубок Англии, подопечные тогда еще Венгера всухую обыграли "святых" (2:0).

После финального свистка Харпер собрал на вратарском свитере подписи звездных партнеров: Виейра, Бергкампа, Райта, Венгера и других, а затем повесил ее в рамку на стене дома. Воры украли именно эту футболку.

Харпер, конечно, верит в полицию, но все равно надеется на помощь Твиттера – на публикацию откликнулись тысячи людей. В комментарии даже заглянул парень, который вспомнил, как Ли поиграл с ним в парке после того самого матча. Он с отцом возвращался со стадиона и увидел Харпера, идущего по парку – вратарь остановился и несколько минут гонял с ними в футбол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ли Харпер
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Источник:
twitter.com/LeeHarperGK

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