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Джеррард собирает своих. Суарес может продолжить карьеру в Астон Вилле

Англия
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Джеррард собирает своих. Суарес может продолжить карьеру в Астон Вилле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По окончании сезона Луис Суарес покинул мадридский "Атлетико". Сейчас легендарный форвард находится без клуба.

По информации Тhe Telegraph, приютить уругвайца может "Астон Вилла". Свою роль в переговорах может сыграть Стивен Джеррард, который ранее играл вместе с Луисом в "Ливерпуле". Сейчас он тренирует "Виллу".

Отметим, что английский клуб уже совершил три подписания - их состав пополнили Камара, Карлос и Коутиньо. С последним Суарес также играл в "Ливерпуле", а после еще и в "Барселоне".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Луис Суарес
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