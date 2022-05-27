Джеррард собирает своих. Суарес может продолжить карьеру в Астон Вилле

По окончании сезона Луис Суарес покинул мадридский "Атлетико". Сейчас легендарный форвард находится без клуба.

По информации Тhe Telegraph, приютить уругвайца может "Астон Вилла". Свою роль в переговорах может сыграть Стивен Джеррард, который ранее играл вместе с Луисом в "Ливерпуле". Сейчас он тренирует "Виллу".

Aston Villa target Luis Suarez as Steven Gerrard revolution gathers pace | @JBurtTelegraphhttps://t.co/byBSow1NUv — Telegraph Football (@TeleFootball) May 27, 2022

Отметим, что английский клуб уже совершил три подписания - их состав пополнили Камара, Карлос и Коутиньо. С последним Суарес также играл в "Ливерпуле", а после еще и в "Барселоне".