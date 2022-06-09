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Салах – игрок сезона в АПЛ по версии PFA. Лучший молодой игрок с прошлого года не поменялся

Англия
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Без вопросов

Салах – игрок сезона в АПЛ по версии PFA. Лучший молодой игрок с прошлого года не поменялся

Фото: twitter.com/PFA

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) лучшим игроком сезона АПЛ. Награду лучшего молодого игрока получил форвард "Сити" Фил Фоден.

Англичанин получает приз уже второй год подряд.

В минувшем сезоне Салах разделил звание лучшего бомбардира чемпионата вместе с Сон Хын Мином. Оба нападающих забили по 23 гола.

Египтянин получил эту награду второй раз в карьере. Впервые это удалось ему в сезоне-2017/18.

Салах также стал лучшим ассистентом АПЛ по итогам прошлого сезона, сделав 14 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Сон Хин Мин
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