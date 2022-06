Салах – игрок сезона в АПЛ по версии PFA. Лучший молодой игрок с прошлого года не поменялся

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) лучшим игроком сезона АПЛ. Награду лучшего молодого игрока получил форвард "Сити" Фил Фоден.

Англичанин получает приз уже второй год подряд.

A second @PFA Player of the Year award for @MoSalah ???????? pic.twitter.com/4kYPVxUKRV