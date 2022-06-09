Салах – игрок сезона в АПЛ по версии PFA. Лучший молодой игрок с прошлого года не поменялся

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) лучшим игроком сезона АПЛ. Награду лучшего молодого игрока получил форвард "Сити" Фил Фоден.

Англичанин получает приз уже второй год подряд.

В минувшем сезоне Салах разделил звание лучшего бомбардира чемпионата вместе с Сон Хын Мином. Оба нападающих забили по 23 гола.

Египтянин получил эту награду второй раз в карьере. Впервые это удалось ему в сезоне-2017/18.

Салах также стал лучшим ассистентом АПЛ по итогам прошлого сезона, сделав 14 результативных передач.