Сердце Челси, диспетчер Челси, тренер Эвертона: сегодня отмечает День рождения Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Джеймс Лэмпард родился 20 июня 1978 года в Лондоне. Выступал на позиции атакующего полузащитника, большую часть клубной карьеры провел в "Челси". Офицер Ордена Британской империи. Лэмпард считается одним из сильнейших хавбеков мира и одним из лучших английских игроков своего времени.

Он начинал свою карьеру в "Вест Хэм Юнайтед". В 2001 году он перешел в "Челси" за 11 миллионов фунтов. Он стал лучшим бомбардиром в истории "синих" (211 голов). Под конец карьеры совсем немного защищал цвета "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".

Тренерскую карьеру начал в 2018-м в "Дерби Каунти" и почти вышел вместе с клубом в АПЛ. В июле 2019-го возглавил "Челси", покинул должность менеджера "пенсионеров" в январе 2021 года. 31 января 2022 года стал главным тренером "Эвертона", Лэмпсу удалось сохранить для "ирисок" прописку в АПЛ.

Happy 44th birthday to the only midfielder to score 150+ goals in Premier League history and Chelsea's all-time top goalscorer.



◉ 913 games (as a player)

◉ 106 England caps

◉ 303 goals

◉ 14 trophies



Happy birthday, Frank Lampard. ???? pic.twitter.com/cj1Iq0JIdP