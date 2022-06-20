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Сердце Челси, диспетчер Челси, тренер Эвертона: сегодня отмечает День рождения Фрэнк Лэмпард
Важный футболист в истории английского футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
Фрэнк Джеймс Лэмпард родился 20 июня 1978 года в Лондоне. Выступал на позиции атакующего полузащитника, большую часть клубной карьеры провел в "Челси". Офицер Ордена Британской империи. Лэмпард считается одним из сильнейших хавбеков мира и одним из лучших английских игроков своего времени.
Он начинал свою карьеру в "Вест Хэм Юнайтед". В 2001 году он перешел в "Челси" за 11 миллионов фунтов. Он стал лучшим бомбардиром в истории "синих" (211 голов). Под конец карьеры совсем немного защищал цвета "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".
Тренерскую карьеру начал в 2018-м в "Дерби Каунти" и почти вышел вместе с клубом в АПЛ. В июле 2019-го возглавил "Челси", покинул должность менеджера "пенсионеров" в январе 2021 года. 31 января 2022 года стал главным тренером "Эвертона", Лэмпсу удалось сохранить для "ирисок" прописку в АПЛ.
Happy 44th birthday to the only midfielder to score 150+ goals in Premier League history and Chelsea's all-time top goalscorer.— Squawka (@Squawka) June 20, 2022
◉ 913 games (as a player)
◉ 106 England caps
◉ 303 goals
◉ 14 trophies
Happy birthday, Frank Lampard. ???? pic.twitter.com/cj1Iq0JIdP
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