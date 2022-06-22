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Грановская покидает Челси. Новый владелец клуба станет и.о директора

Англия
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В лондонском клубе продолжаются изменения

Грановская покидает Челси. Новый владелец клуба станет и.о директора

Фото: Telegraph

Новина українською

Спортивный директор "Челси" Марина Грановская покинула лондонский клуб, сообщает пресс-служба синих.

Исполняющим обязанности по занимаемой должности станет новый владелец "пенсионеров" Тодд Боэли. Он будет выполнять функции до тех пор, пока "Челси" не найдет нового специалиста.

Боэли продолжит работу над трансферами, которая уже начата. В этом ему будет помогать главный тренер команды Томас Тухель. Отмечается, что Грановская будет доступна, если руководству клуба понадобится помощь до конца текущего трансферного окна.

Напомним, девушка работала на разных должностях в клубе, а с 2014 года стала директором. В 2021 году она получила награду от Tuttosport как лучший футбольный менеджер Европы. Марине 47 лет, она родилась в россии и имеет российское и канадское гражданство.

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В статье: Челси (Лондон) Марина Грановская
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Источник:
chelseafc.com

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