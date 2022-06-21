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Ницца хочет подписать вратаря Челси
Но интересуются не только во Франции
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Ницца" заинтересована в услугах вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги, сообщает GFFN. Клуб хочет арендовать голкипера "синих" в связи с уходом Вальтера Бенитеса в "ПСВ".
Заинтересован ли сам испанец в трансфере неизвестно. Игрок также интересен клубам из Испании и Италии, что может показаться голкиперу более интересным.
Кепа не выступал за сборную Испании с 2020 года и перед чемпионатом мира голкиперу нужна практика. Его контракт с "Челси" истекает летом 2025 года.
С начала прошлого сезона его роль в "Челси" преобразилась – Тухель выпускает его под серию пенальти, но для путевки на мундиаль этого мало – главный тренер "фурии рохи" Луис Энрике не пересмотрел его перспективы в команде.
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