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Ницца хочет подписать вратаря Челси

Франция
(1 голосов)

Но интересуются не только во Франции

Ницца хочет подписать вратаря Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Ницца" заинтересована в услугах вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги, сообщает GFFN. Клуб хочет арендовать голкипера "синих" в связи с уходом Вальтера Бенитеса в "ПСВ".

Заинтересован ли сам испанец в трансфере неизвестно. Игрок также интересен клубам из Испании и Италии, что может показаться голкиперу более интересным.

Кепа не выступал за сборную Испании с 2020 года и перед чемпионатом мира голкиперу нужна практика. Его контракт с "Челси" истекает летом 2025 года.

С начала прошлого сезона его роль в "Челси" преобразилась – Тухель выпускает его под серию пенальти, но для путевки на мундиаль этого мало – главный тренер "фурии рохи" Луис Энрике не пересмотрел его перспективы в команде.

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В статье: Ницца Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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