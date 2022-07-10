Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер опорника ПСЖ
Клуб хочет усилить линию полузащиты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" недавно контактировал с "ПСЖ" о возможности трансфера аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.
Однако, парижане оценили 28-летнего футболиста в 35 миллионов евро. Такая цена мотивировала английский клуб прекратить переговоры на данный момент.
Напомним, в прошлом сезоне аргентинец провел за "ПСЖ" 15 матчей в рамках Лиги 1, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Контракт с Паредесом рассчитан до конца сезона 2023/24.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:PSG Hub
Популярное сейчас
- Манчестер Сити не хочет продавать Зинченко и собирается оставить его – Источник
- ВСУ накрыли артиллерией два командных пункта россиян в районе Чернобаевки
- Ярославский о Металлисте, матч Динамо, гибель на фронте экс-футболиста. Главные новости за 9 июля
- Президент Барселоны подтвердил, что встречался с агентом Роналду
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти