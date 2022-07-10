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Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер опорника ПСЖ

Англия
(1 голосов)

Клуб хочет усилить линию полузащиты

Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер опорника ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Манчестер Юнайтед" недавно контактировал с "ПСЖ" о возможности трансфера аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Однако, парижане оценили 28-летнего футболиста в 35 миллионов евро. Такая цена мотивировала английский клуб прекратить переговоры на данный момент.

Напомним, в прошлом сезоне аргентинец провел за "ПСЖ" 15 матчей в рамках Лиги 1, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Контракт с Паредесом рассчитан до конца сезона 2023/24.

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В статье: Манчестер Юнайтед Леандро Паредес ПСЖ
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Источник:
PSG Hub

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