Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер опорника ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" недавно контактировал с "ПСЖ" о возможности трансфера аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Однако, парижане оценили 28-летнего футболиста в 35 миллионов евро. Такая цена мотивировала английский клуб прекратить переговоры на данный момент.

Напомним, в прошлом сезоне аргентинец провел за "ПСЖ" 15 матчей в рамках Лиги 1, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Контракт с Паредесом рассчитан до конца сезона 2023/24.